Вечером 14 августа в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от РСЧС.
— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — предупреждают жителей Дона.
Всем рекомендуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.
Напомним, в течение сегодняшнего дня в разное время также объявляли ракетную и беспилотную опасность. В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Повреждения получили 15 многоквартирных домов различной этажности, один частный дом и одно административное здание.
Прошедшей ночью ущерб от БПЛА также зафиксировали в городе Миллерово.
