В Ростовской области объявили беспилотную опасность

Жителей Ростовской области снова предупредили об угрозе БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 14 августа в Ростовской области объявили беспилотную опасность. Оповещение поступило от РСЧС.

— Объявлена беспилотная опасность по всей территории региона, — предупреждают жителей Дона.

Всем рекомендуют покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Нельзя подходить к окнам.

Напомним, в течение сегодняшнего дня в разное время также объявляли ракетную и беспилотную опасность. В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Повреждения получили 15 многоквартирных домов различной этажности, один частный дом и одно административное здание.

Прошедшей ночью ущерб от БПЛА также зафиксировали в городе Миллерово.

