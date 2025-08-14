На Комсомольской поляне в Пятигорске стартовал молодежный форум «Машук»

«Центр знаний “Машук” объединяет единомышленников, тех, кто уже сегодня своей работой меняет к лучшему ключевые процессы в области образования, воспитания и просвещения. Обучение на программе стало значимым событием этого года, а также подтолкнуло, несмотря на мой управленческий опыт, к переосмыслению некоторых педагогических подходов. Полученные инновационные инструменты и передовые практики однозначно помогут моим коллегам продолжать создавать продуктивную образовательную среду, в которой найдется место для развития подрастающим лидерам, педагогам и родительскому сообществу. Уверена, в партнерстве с центром мы реализуем множество интересных и важных проектов», — отметила выпускница «Программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ», директор гимназии имени Е. М. Примакова Майя Майсурадзе.