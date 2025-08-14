Посол Индии в России посадил яблоню в рамках фестиваля в Москве

На территории парка организованы несколько сцен, а также зон для йоги и медитации. Помимо участия в практиках, можно послушать лекции и семинары по теме от профессиональных педагогов, узнать о многообразии индийской культуры. Гостей ждет и большая зона мехенди, где можно расписать тело хной, а также сделать расклад на картах «таро» и получить ответы на волнующие вопросы о будущем.