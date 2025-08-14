Сивкова: «Планета Океан» была построена по цене школы

На уточняющий вопрос корреспондента «Нового Калининграда» о том, насколько увеличилась стоимость «Планеты Океан» за десять лет, Павел Горлов ответил, что согласно проведённой в 2013 году экспертизе, стоимость объекта оценивалась в 1,6 млрд рублей. Последняя экспертиза, в декабре 2024-го, оценила его в 3,8 млрд. Однако, по его мнению, эти цифры нельзя сравнивать, потому что «жизнь с 2013 года изменилась».