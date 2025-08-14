На ядерных базах Британии произошла серия радиоактивных утечек

Что касается утечек в Кулпорте, Шотландское агентство по охране окружающей среды (SEPA) ранее сообщило, что уровни радиоактивности были крайне низкими и не представляли угрозы для здоровья человека. Однако при этом агентство признало наличие «недостатков в обслуживании» на данном объекте. Сейчас SEPA выражает удовлетворение тем, что на базах Кулпорт и Фаслейн достигнуты значительные улучшения в управлении и обслуживании. Агентство также отмечает, что новых утечек с тех пор не было.