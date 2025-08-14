На ядерных базах Британии произошла серия радиоактивных утечек

Министерство обороны Великобритании (MoD) признало: на военно-морской базе Фаслейн в Шотландии, где базируются атомные подводные лодки Trident, между январем и апрелем текущего года произошел «серьезный ядерный инцидент» категории А. Британская The Daily Telegraph уточняет, что подобным кодом обозначается «актуальная или высокая вероятность радиоактивного выброса в окружающую среду».
О произошедшем стало известно благодаря министру по закупкам Марии Игл, которая ответила на депутатский запрос в парламенте. Издание отмечает, что это не первый подобный случай — инциденты наивысшей категории А уже фиксировались на Фаслейне в 2006—2007 и 2023 годах.
Кроме того, за неполные четыре месяца этого года (с 1 января по 22 апреля) на базе Фаслейн зарегистрировали в общей сложности 18 различных случаев. Из них два эпизода представляли риск локального выброса или облучения.
На прошлой неделе The Guardian, ссылаясь на официальные документы, сообщила о серьезных утечках радиоактивной воды в море с соседней базы в Кулпорте, где хранятся ядерные боеголовки. Издание уточнило: причиной стали многочисленные прорывы старых труб и ненадлежащее обслуживание обширной водопроводной сети. Шотландское агентство по охране окружающей среды (SEPA) также выявило, что до половины оборудования на данном объекте давно превысило свой расчетный срок службы.
Информация об этих утечках, включая данные о низких уровнях трития в загрязненной воде, стала достоянием общественности лишь после шестилетней судебной тяжбы. Министерство обороны и SEPA изначально пытались сохранить эти сведения в секрете.
На фоне этих сообщений заместитель лидера Шотландской национальной партии Кит Браун обвинил правительство в «сокрытии» произошедшего в Фаслейне. Браун заявил, что ядерное оружие представляет постоянную опасность, а новая информация о таких событиях вызывает глубокое беспокойство. Он также подчеркнул, что это несет прямую угрозу окружающей среде, местным общинам и безопасности страны. В партии также призвали полностью отказаться от программы носителей ядерного оружия Trident.
Дэвид Каллен, эксперт по ядерному оружию из лондонского аналитического центра Basic, назвал попытки скрыть предыдущие серьезные происшествия «возмутительными».
Министерство обороны, ссылаясь на соображения национальной безопасности, отказалось предоставить конкретные детали инцидентов категории А. Однако, как сообщила министр по закупкам Мария Игл и подтвердил представитель MoD, ни один из зафиксированных случаев не причинил вреда здоровью персонала или общественности и не привел к радиологическому воздействию на окружающую среду. Представитель Министерства обороны также опроверг предположения о халатности, заявив, что ведомство придает первостепенное значение безопасному и надежному обращению с радиоактивными веществами.
Что касается утечек в Кулпорте, Шотландское агентство по охране окружающей среды (SEPA) ранее сообщило, что уровни радиоактивности были крайне низкими и не представляли угрозы для здоровья человека. Однако при этом агентство признало наличие «недостатков в обслуживании» на данном объекте. Сейчас SEPA выражает удовлетворение тем, что на базах Кулпорт и Фаслейн достигнуты значительные улучшения в управлении и обслуживании. Агентство также отмечает, что новых утечек с тех пор не было.