Разработан первый в России ИИ-сервис для библиотек

Продукт должен полностью изменить методы обработки и поиска документов, сообщили в пресс-службе ФГАНУ «Социоцентр».

ЯКУТСК, 14 августа. /ТАСС/. Арктический государственный институт культуры и искусств (АГИКИ) разработал первый в России продукт для цифровизации библиотек на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе ФГАНУ «Социоцентр».

Проект реализуется в рамках программы Минобрнауки России «Приоритет-2030» (национальный проект «Молодежь и дети»).

«Сейчас АГИКИ совместно с Национальной библиотекой Якутии создает первый в России продукт для цифровизации библиотек на базе искусственного интеллекта. Он должен полностью изменить методы обработки и поиска документов и всю библиотечную структуру. Уже разработаны три модуля ИИ-программы: это автоматическая каталогизация, виртуальный помощник и работа с текстом», — рассказали в пресс-службе.

Как уточнил руководитель Центра искусственного интеллекта АГИКИ Тимур Алексеев, начата фаза практического пилотирования модуля совместно с Научной библиотекой Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА). «Получена первая волна пользовательской обратной связи, на основании которой внесен ряд технических и интерфейсных улучшений, направленных на повышение точности алгоритмов каталогизирования и удобства загрузки данных», — отметил он.

По его словам, разработанная версия продукта включает основной функционал по автоматизированной подготовке библиографических записей в формате RUSMARC (российский коммуникативный формат представления авторитетных данных в машиночитаемой форме).

АГИКИ реализует стратегический технологический проект «Культурный код Арктики: сохраняя наследие, создавая технологическое завтра». Его цель — создание инновационных продуктов и технологий в области культуры и креативных индустрий на основе базовых ценностей и мировоззрения народов Арктики.