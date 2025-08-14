Разработан первый в России ИИ-сервис для библиотек

«Сейчас АГИКИ совместно с Национальной библиотекой Якутии создает первый в России продукт для цифровизации библиотек на базе искусственного интеллекта. Он должен полностью изменить методы обработки и поиска документов и всю библиотечную структуру. Уже разработаны три модуля ИИ-программы: это автоматическая каталогизация, виртуальный помощник и работа с текстом», — рассказали в пресс-службе.