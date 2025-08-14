Остались без поездки на море и денег: В Кишиневе задержана глава турфирмы — она продавала путевки на отдых, но никаких услуг не предоставляла

В Кишинёве администратор турфирмы обманула туристов на 1,8 млн леев.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре 14 августа, 41-летнюю женщину заключили под стражу на 30 суток.
Следствие установило, что с сентября 2024 по июль 2025 года она, занимая должность администратора турфирмы в Кишинёве, обманывала клиентов, предлагая им «выгодные» турпакеты по привлекательным ценам.
Деньги, полученные преимущественно наличными, она присваивала, не выполняя обещанные услуги.
Сумма причинённого ущерба превышает 1,8 млн леев. На данный момент установлены 24 потерпевших, но их число может возрасти.
Уголовное расследование продолжается, правоохранители ищут других возможных участников схемы и работают над возмещением ущерба.
