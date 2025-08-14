Как учителя могут получить надбавку к зарплате в размере 30−50%

По данным ведомства, принятый в 2019 году Закон «О статусе педагога» за последние четыре года создал условия для комфортной работы учителей и стимулировал их профессиональный рост. С 2020 года заработная плата педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования выросла в два раза.