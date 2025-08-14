В Госдуме предложили сделать бесплатными звонки в авиакомпании

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением запретить платные звонки в техподдержку авиакомпаний по вопросам приобретенных авиабилетов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем целесообразным законодательно установить единый стандарт для информирования пассажиров. Полагаем, что для консультирования по вопросам, связанным с уже приобретенными билетами, авиакомпании должны использовать исключительно бесплатные для граждан линии связи», — сказано в документе.
Также подчеркивается, что на пассажиров перекладывается необоснованная финансовая нагрузка за решение проблем, нередко возникающих, в том числе, по вине самой авиакомпании.
«Просим вас… оценить целесообразность введения такой нормы. И в случае поддержки данной инициативы поручить профильным департаментам проработать соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила», — говорится в документе.