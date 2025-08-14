Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили сделать бесплатными звонки в авиакомпании

В Госдуме предложили запретить платные звонки в техподдержку авиакомпаний.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Антон Ткачев направили обращение главе Минтранса Андрею Никитину с предложением запретить платные звонки в техподдержку авиакомпаний по вопросам приобретенных авиабилетов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаем целесообразным законодательно установить единый стандарт для информирования пассажиров. Полагаем, что для консультирования по вопросам, связанным с уже приобретенными билетами, авиакомпании должны использовать исключительно бесплатные для граждан линии связи», — сказано в документе.

Также подчеркивается, что на пассажиров перекладывается необоснованная финансовая нагрузка за решение проблем, нередко возникающих, в том числе, по вине самой авиакомпании.

«Просим вас… оценить целесообразность введения такой нормы. И в случае поддержки данной инициативы поручить профильным департаментам проработать соответствующие изменения в Федеральные авиационные правила», — говорится в документе.

Узнать больше по теме
Андрей Никитин: биография, личная жизнь и карьера
Андрей Никитин — российский государственный и политический деятель, который прошел путь от бизнеса до поста министра транспорта. Детали его биографии — в нашем материале.
Читать дальше