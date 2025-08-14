Опыты с «мини-мозгом» помогли выявить белок, замедляющий болезнь Альцгеймера

Опираясь на эти данные, ученые создали генную терапию, которая повысила выработку белка TB4 в клетках мозга мышей, предрасположенных к развитию той же вариации болезни Альцгеймера. Введение этой терапии в нервную систему грызунов привело к резкому замедлению накопления бета-амилоида в их нейронах, а также нормализовало их активность и предотвратило массовую гибель нервных клеток. Это говорит в пользу того, что белок TB4 может стать одной из самых перспективных «мишеней» для первых лекарств от наследственных вариаций болезни Альцгеймера, подытожили ученые.