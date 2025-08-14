Ричмонд
Минздрав привлек авиацию МЧС для доставки донорского сердца

Время играет решающую роль при транспортировке донорских органов, поэтому для этих целей задействуют авиацию МЧС.

Источник: Telegram / МЧС Беларуси

МИНСК, 14 авг — Sputnik. Санитарная авиация МЧС в очередной раз помогла доставить донорский орган для Республиканского научно-практического центра «Кардиология», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

«Сегодня рано утром спасатели МЧС совместно с врачами РНПЦ “Кардиология” вновь спасли чью-то жизнь, вовремя доставив донорский орган», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая практика доставки особого груза существует уже на протяжении более 10 лет. Для этих целей спасатели используют воздушный транспорт своего ведомства и стадион столичной школы № 105.

В Минздраве подчеркнули, что в прошлом году вертолет МЧС выполнил 13 доставок для РНПЦ, а в этом году уже привез уже восемь донорских сердец.

Лидер по трансплантациям

Беларусь занимает передовые позиции в области трансплантологии. Первым успешно пересаженным органом человеку в республике стала почка. Эту операцию провел министр здравоохранения, академик Николай Савченко на базе 4-й больницы Минска в 1970 году.

Что касается пересадки сердца, то первая трансплантация была проведена в 2009 году в РНПЦ «Кардиология». Она прошла под руководством кардиохирурга, доктора медицинских наук, профессора, академика НАНБ Юрия Островского.

За первый год в истории трансплантации сердца в Беларуси прошло 15 операций по пересадке.

Подобные операции долгое время проводили только врачи РНПЦ «Кардиология», но с января 2015 года пересаживать сердце стали и в других областных центрах (первым был Брест, в 2021-м — Могилев), но в РНПЦ по-прежнему проходит основное количество таких вмешательств.