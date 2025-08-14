Ричмонд
Глава Таганрога поздравила с днем рождения участника Великой Отечественной войны

Светлана Камбулова поздравила 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 14 августа, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Таганрога Василий Червонев отметил свой 94-й день рождения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

В десятилетнем возрасте ветеран оказался на фронте, став сыном полка в учебно-стрелковом батальоне. Вместе с боевым подразделением Василий Васильевич дошел до Болгарии.

После войны мужчина посвятил себя трудовой деятельности. Он работал на заводах. Переехав в Таганрог, ветеран внес значительный вклад в развитие ведущих предприятий города.

— От всей души поздравляю Василия Васильевича с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа и тепла домашнего очага! — написала Светлана Камбулова.

