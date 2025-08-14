Петербург и Сухум связал первый за 33 года прямой рейс

После 33-летнего перерыва Петербург возобновил прямое авиасообщение с Абхазией. 14 августа в Международном аэропорту Сухума приземлился первый рейс из «Пулково».
Перелеты между Северной столицей и Сухумом прекратили в 1992 году на фоне обострения грузино-абхазского конфликта. Теперь авиакомпания выполняет рейсы дважды в неделю — по средам и воскресеньям.
Из Сухума самолеты отправляются в 09:15 утра с прибытием в Северную столицу в 13:30, обратный вылет из Петербурга запланирован на 15:00 с посадкой в Сухуме в 19:15. Реконструкция абхазского аэропорта реализована в рамках совместного проекта РФ и республики.
Уточняется, что соглашение о восстановлении международной воздушной гавани Сухума подписали на ПМЭФ в 2023 году. Об этом сообщили «Ведомости Северо-Запад».