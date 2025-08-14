Ричмонд
400 штрафов не позволили петербурженке уехать за рубеж

Женщине пришлось оплатить не только штрафы, но и 200 тысяч рублей сверху.

Источник: Комсомольская правда

В Северной столице за границу не смогла вылететь женщина — причиной этому оказались неоплаченные штрафы. Любительница нарушений ПДД заимела почти 400 штрафов на сумму 271 тысяча рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

— Судебные приставы через суд ограничили выезд женщины из России и использование водительских прав. Так, бипатрид не смогла улететь за границу, — уточнила пресс-служба ведомства. У женщины было два гражданства, и она планировала поездку домой. Однако штрафы за нарушение ПДД стали препятствием для пересечения границы. Когда петербурженка узнала об ограничении через «Госуслуги», она сразу же отправилась в отдел судебных приставов Центрального района Санкт-Петербурга, чтобы предъявить документы об оплате. Так, ей пришлось оплатить не только сумму штрафов, но и 200 тысяч рублей исполнительского сбора.