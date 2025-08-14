400 штрафов не позволили петербурженке уехать за рубеж

— Судебные приставы через суд ограничили выезд женщины из России и использование водительских прав. Так, бипатрид не смогла улететь за границу, — уточнила пресс-служба ведомства. У женщины было два гражданства, и она планировала поездку домой. Однако штрафы за нарушение ПДД стали препятствием для пересечения границы. Когда петербурженка узнала об ограничении через «Госуслуги», она сразу же отправилась в отдел судебных приставов Центрального района Санкт-Петербурга, чтобы предъявить документы об оплате. Так, ей пришлось оплатить не только сумму штрафов, но и 200 тысяч рублей исполнительского сбора.