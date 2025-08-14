Синоптики предсказали снег и холод в Новосибирске уже в сентябре

Жителям Новосибирска в этом году придётся забыть о тёплом бабьем лете. По прогнозам синоптиков, уже в первых числах сентября в городе установится прохладная и сырая погода. Днём температура будет держаться на уровне +13…+16 °C, ночью около нуля, а в пригородах возможны заморозки, сообщает Сиб.фм.