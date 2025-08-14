Синоптики предсказали снег и холод в Новосибирске уже в сентябре

Начало осени в Новосибирске будет непривычно холодным и дождливым, а первый снег возможен ещё до конца сентября.
Жителям Новосибирска в этом году придётся забыть о тёплом бабьем лете. По прогнозам синоптиков, уже в первых числах сентября в городе установится прохладная и сырая погода. Днём температура будет держаться на уровне +13…+16 °C, ночью около нуля, а в пригородах возможны заморозки, сообщает Сиб.фм.
Предварительный прогноз обещает первый снег 28 сентября, а устойчивый снежный покров — в октябре. В ряде районов области объём осадков превысит месячную норму, а небо останется пасмурным почти весь месяц. Ожидается также усиление ветра.
По данным Гидрометцентра, самым холодным сентябрём в Новосибирске стал 1992 год, когда столбики термометров опускались до −7 °C. Рекорд же тепла зафиксирован в 2010 году — тогда температура достигла +33,2 °C.