Цехом сборки стал обычный гараж. Этот белорус с нуля собирает уникальные машины

— На MATV я участвовал в нескольких мотор-шоу и автовыставках, не раз проезжал во главе колонны с белорусским флагом, — рассказывает Владимир Мательский. — Машина всегда вызывает живейший интерес. Замечая меня, подбегают с вопросом: «Владимир, что ты еще создал?» Приятно, что безразличных людей нет. Если спрашивают, рассказываю, что за автомобиль, как он собирался, какие у него технические характеристики. На улицах хот-род тоже вызывает восторг. Когда еду по городу — приветствуют, сигналят, мигают фарами. Стараюсь всем отвечать, но, конечно, не в ущерб безопасности движения. Всегда приятно, что доставил людям радость. Сразу прибавляется сил и энергии, хочется работать дальше.