Цехом сборки стал обычный гараж. Этот белорус с нуля собирает уникальные машины

Вслед за создателем уникального автомобиля — первого белорусского хот-рода — мы едем по улицам Минска. Прохожие завороженно провожают взглядами необычную машину, многие дружески машут руками и улыбаются. Паркуемся на обочине у набережной Слепянской водной системы. Рядом сразу останавливается группа молодежи, фотографируют. «Нравится?» — спрашиваем. «Конечно!» — улыбается одна из девушек. «А что я говорил?» — с гордостью произносит архитектор Владимир Мательский, стоя рядом с автомобилем MATV собственного производства.
Первый — отечественный.
— Марка автомобиля MATV («матвэ») не случайна, это аббревиатура из начальных букв моих фамилии и имени, — рассказал нам несколькими часами ранее автор разработки. — Сегодня она официально зарегистрирована. Первому белорусскому хот-роду даже успели придумать ласковое имя «матвэшка».
Необычное для нашего уха слово «хот-род» появилось в США почти век назад. Так называют авто, модифицированные для гонок. В 30-е годы энтузиасты использовали для их сборки машины и детали с первых автосвалок. Сегодня хот-род-движение охватывает многие страны. Его участники проводят выставки, соревнования на скорость, имеют группы в соцсетях с сотнями тысяч подписчиков.
— Много ли хот-родов в Беларуси? — интересуемся у Владимира Мательского.
— Я знаю только о своих и еще об одной «машине», собранной в Гомельской области, — задумчиво улыбается создатель MATV.
По специальности наш герой — архитектор, но всегда интересовался техникой. Так более 40 лет назад у него возникла идея сделать веломобиль, или трехколесный велосипед, педали которого человек крутит в полулежащем положении. Владимир Мательский принялся за дело. В 80-х он собрал два веломобиля: один с передним приводом, другой — с задним. Работал в прихожей однокомнатной квартиры, где жил в те годы с женой и детьми.
— Прихожая полтора на полтора метра, — вспоминает изобретатель. — Тогда у меня не было ни гаража, ни станков, ни специальных инструментов. Как относилась к этому супруга? Она тоже творческий человек, архитектор, поэтому все прекрасно понимала. Иногда даже помогала советами. Одна голова — хорошо, а две — коллектив разработчиков.
На веломобилях собственной сборки Владимир Вацлавович ездил по городу, уже тогда вызывая живой интерес у минчан. Скорость удавалось развивать достаточную, чтобы не отставать от общественного транспорта. Кроме того, складные веломобили легко помещались в багажник «Жигулей».
Затем собеседник загорелся идеей собрать квадроцикл. Приобрел мотоцикл «Восход-3М», изучил его и приступил к проектированию своего очередного средства передвижения. В итоге за несколько лет собрал квадроцикл, который и сегодня в прекрасном состоянии. Правда, из-за недостатка квадратных метров в минских гаражах он стоит на даче.
А вот дальше началось самое интересное. Дочь Мательского вышла замуж за новозеландца, и в 2006 году Владимир Вацлавович полетел погостить в Южное полушарие. Там молодые, зная о страсти отца к необычным машинам, повезли его на фестиваль хот-родов.
— Никогда в жизни такого не видел, — признается Владимир Мательский. — Мероприятие проходило на территории бывшего аэропорта. Вся взлетно-посадочная полоса, уходящая за горизонт, была уставлена хот-родами различных модификаций. Их создатели проводили презентации и шоу. Я ходил от машины к машине, изучал их, делал фотографии, снимал видео. Именно там у меня появилась идея сделать собственный хот-род.
Сразу по возвращении Владимир Вацлавович сел за чертежный станок (кульман). Процесс создания нового авто растянулся на 2,5 года. Параллельно разработке чертежей шло изготовление деталей и узлов.
— Это кропотливое и трудоемкое дело, — подчеркивает собеседник. — Каждый день я задерживался в гараже за полночь, не замечая ни времени, ни усталости, а утром нужно было идти на работу. Но удовлетворение, которое я получал, нельзя сравнить ни с чем.
В 2009 году Научно-техническая и испытательная лаборатория транспортных средств БНТУ по требованиям безопасности дорожного движения выдала заключение, что MATV пригоден для движения по дорогам общего пользования. С этими бумагами создатель первого белорусского хот-рода отправился в ГАИ и зарегистрировал его.
— 16 лет назад я выехал из гаража, где мы сейчас разговариваем, на этом красном автомобиле, — Владимир Мательский кладет руку на дверь машины. — Не верится, как будто это было вчера. Те ощущения я помню отчетливо — невероятное счастье и огромная гордость за проделанную работу. В тот день вокруг собрались ребята, которые помогали с отдельными узлами, консультировали, просто следили за работами. После первых поездок пошла молва, что в столице появился красивый автомобиль ручной сборки. Многие стали приезжать специально посмотреть на него.
Владимир Вацлавович еще раз отмечает поддержку и терпение супруги, которая с пониманием относилась к необычному увлечению мужа.
— Правда, ездить со мной на MATV она не очень любит, — улыбается собеседник. — Все-таки такие поездки привлекают чересчур большое внимание окружающих.
Корпус из стеклопластика.
— На MATV я участвовал в нескольких мотор-шоу и автовыставках, не раз проезжал во главе колонны с белорусским флагом, — рассказывает Владимир Мательский. — Машина всегда вызывает живейший интерес. Замечая меня, подбегают с вопросом: «Владимир, что ты еще создал?» Приятно, что безразличных людей нет. Если спрашивают, рассказываю, что за автомобиль, как он собирался, какие у него технические характеристики. На улицах хот-род тоже вызывает восторг. Когда еду по городу — приветствуют, сигналят, мигают фарами. Стараюсь всем отвечать, но, конечно, не в ущерб безопасности движения. Всегда приятно, что доставил людям радость. Сразу прибавляется сил и энергии, хочется работать дальше.
Владимир Вацлавович признается, что любит пообщаться с восторженными зрителями. Вспоминает случай, когда ехал на MATV на дачу, а за ним фактически всю дорогу гнались на своем авто девушки, чтобы сфотографироваться с хот-родом.
Но вернемся к авторским машинам. Владимир Мательский их собрал три — менее чем за 15 лет. Первенец — красный MATV. Его корпус состоит из восьми деталей, все из стеклопластика.
— По собственным чертежам делал формы-болванки, с них изготавливал матрицы, с помощью которых и получил готовые детали. Посмотрите на качество — изъянов нет, цвет перетекает плавно, — обращает внимание собеседник.
В машине установлен 4-цилиндровый двигатель ЗМЗ-402 от ГАЗ-24 с поверхностным тюнингом. От «Волги» «матвэшка» унаследовала и радиатор. А вот подвеска — личная разработка Владимира Вацлавовича.
— Сначала я сделал ее макет в масштабе 1:2 из подручных материалов — картона и фанеры. Изучал, как во время движения будут вести себя элементы. Сегодня это можно проделать с помощью программ 3D-моделирования. Но в момент создания хот-рода я еще не владел этой технологией, — признается Владимир Мательский.
В машине использованы амортизаторы двойного действия от УАЗа, чашки и пружины изготавливались по индивидуальному заказу. Рейка от Ford Sierra, фары от ОАО «Мотовело», а вот глушитель — самодельный.
— Каркас, поворотники, наружные зеркала — все эксклюзив, — уточняет собеседник. — Поворотное стекло триплекс, как и салон из кожзама, сделаны под заказ, и на него есть сертификат. Руль мне специально прислал из США зять. Звуковой сигнал позаимствован у «Дайхацу», мост — у «Волги». Щетки механические, но в дождь на хот-роде особо и не наездишься. Есть ремни безопасности. Сзади — бак из нержавейки на 46 литров и сабвуфер. Я без музыки не могу. Люблю слушать рок и советские песни.
По словам создателя MATV, максимальная скорость, которую может развить хот-род, — до 140 км/ч. Но так разгоняться не стоит — поездка будет некомфортной из-за ревущего шума в ушах. Оптимальная скорость на трассе — 90−100 км/ч. Центр тяжести у белорусского хот-рода пониженный, ширина автомобиля увеличена на 50 мм по сравнению с ГАЗ-24 — дорогу MATV держит уверенно. Однажды Владимир Мательский увидел свое авто с крыши гаража, и оно напомнило живое существо:
— Есть голова — двигатель, ножки-колеса, обрубленный хвост-багажник сзади. Все это навеяло мне образ ящерицы, которую я и выбрал в качестве эмблемы. Нарисовал, и методом электроэрозионной резки металла мне ее изготовили.
Владимир Мательский признает, что собрал все три машины в гараже, как говорится, на коленке. При этом стремился к максимальной надежности, качеству и красоте.
— В MATV вы нигде не найдете следов сварки. Все тщательно зашлифовано и отполировано, — подчеркивает собеседник. Если делать, то качественно, красиво, конструктивно. Не получается — лучше не начинать. Поэтому и подпустить кого-то к процессам сборки я не мог. Хотя, конечно, приходилось обращаться к профессионалам, заказывать у них фрезеровочные и токарные работы.
Когда был собран красный MATV, Владимир Вацлавович понял, что ему не хватает мощности и скорости, поэтому задумал второй автомобиль, который выехал на дороги в 2015 году.
— Он выполнен в той же манере. Однако в белом хот-роде 5-литровый двигатель от Ford Mustang на 300 л.с. и другой радиатор, коробка — автомат. За счет того, что мотор более массивный, сама конструкция получилась длиннее на 230 мм. Отличается и цвет салона, во второй модели он черный. В остальном машина идентична первой, — поясняет мастер.
Вопрос, можно ли считать хот-род гоночным автомобилем, заставляет его задуматься.
— На первом стоит двигатель от «Волги». Какой гоночный автомобиль мы получим, используя малооборотистый мотор? Но если поставить на него движок типа Honda, тогда да — выйдет машина для гонок. Тем более что посадка и центр тяжести в нем ниже, его база на 50 мм шире, чем у ГАЗ-24. Все это серьезно усиливает устойчивость. С другой стороны, чем меньше вес машины, тем выше скорость. Обе в заправленном состоянии весят примерно 920−930 кг.
За белым хот-родом последовал трансформер на базе советского джипа ГАЗ-69. На него собеседник поставил новые мосты от УАЗ 452, пятицилиндровый движок и четырехступенчатую коробку передач от «Мерседеса».
— Получилась машина «три в одном», — рассказывает о третьем автомобиле собеседник. — Сейчас он выглядит как восьмиместный джип. Если снять верхние элементы, получим пикап. Так же легко он превращается в кабриолет. На модификацию уходит от 7 до 10 минут, но чаще всего я использую ее в качестве джипа.
Проехать с ветерком.
Киношники и клипмейкеры, по словам Владимира Вацлавовича, пока что не интересовались хот-родами. Зато MATV участвует в различных автомобильных выставках, презентациях, где смотрится очень эффектно. Кроме того, «матвэшки» временами используются во время свадеб. Но это не бизнес, уверяет Владимир Мательский. Иногда катает знакомых, которые хотят сделать праздник запоминающимся. На красном MATV обычно везут невесту, а на белом едет жених. И поверьте, перед таким кортежем даже останавливаются троллейбусы и пропускают молодых.
У мастера и сейчас немало идей по созданию новых раритетов.
— Хочу собрать трехколесный автомобиль на базе мотоциклетного двигателя, но все упирается в деньги. Когда работал, были средства, сейчас же на пенсии. Все детали, даже бэушные, дорогие, — говорит он и отмечает, что подумывает продать одно из авто, но в хорошие руки. С другой стороны, как продать, если оба автомобиля, как родные дети? В цене пока что ни с кем не сошлись.
В первом MATV есть подсветка днища, арок, двигателя, салона.
— Создается впечатление, что машина не по асфальту едет, а парит в воздухе, как «летучий голландец». Один раз меня из-за этого остановил сотрудник ГАИ: «Знаете, что у нас в стране подсветка запрещена?» Отвечаю: «Знаю, но эта предусмотрена заводом-изготовителем, а завод-изготовитель — это я». Говорит: «Все понятно. Езжайте».
По словам собеседника, сотрудники Госавтоинспекции относятся к хот-родам очень корректно.
— Многие уже знают, что есть MATV. Главное, не нарушать правила. Только один раз в Минске меня остановили, чтобы поинтересоваться, что это за автомобиль. Но когда узнали, что на него есть документы, сразу же вопросы отпали.
Сегодня за руль хот-родов Владимир Мательский садится достаточно часто, но на дачу за собранным урожаем предпочитает добираться на трансформере «ГАЗ-69» или на обычной «шестерке».
Алексей ГОРБУНОВ,
фото Николая ПЕТРОВА,
