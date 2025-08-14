Добрые, умные и готовые к трудностям. Как участницы «Мисс Беларусь» будут покорять сердца зрителей

Виталия Жмако имеет опыт работы как в кадре, так и за ним. «Я рада, что могу принять участие в этом конкурсе. Атмосфера при подготовке очень интересная, и я точно не ожидала, что наше расписание будет заполнено с утра до вечера. Пришлось поменять свой режим и намного раньше вставать, но в остальном не скажу, что у меня возникли какие-то сложности. Нам подготовили прекрасные образы, подчеркивающие индивидуальность каждой участницы. Победительницей наверняка станет девушка красивая не только лицом и телом, но и душой, умеющая прийти на помощь и дать совет в нужную минуту», — призналась Виталия Жамко.