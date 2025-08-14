Добрые, умные и готовые к трудностям. Как участницы «Мисс Беларусь» будут покорять сердца зрителей

Блеск софитов, ослепительные улыбки и яркие образы — все это увидят зрители в финале конкурса «Мисс Беларусь», который пройдет 12 сентября. Готовиться к грандиозному шоу участницам помогает большая команда профессионалов: педагоги, дизайнеры, фотографы, визажисты. Впереди у белорусских красавиц уроки дефиле, преображения и репетиции. Корреспонденты БЕЛТА заглянули за кулисы, чтобы узнать, какие секреты скрываются за масштабной подготовкой и какой сегодня должна быть главная красавица Беларуси.
По словам директора Национальной школы красоты Божены Еремич, в финал конкурса прошли 24 самые умные и добрые красавицы нашей страны. Их ожидает насыщенная программа, в которую входят не только примерки и репетиционные показы, но и благотворительные мероприятия и экскурсии. Конкурсантки посетят белорусские косметические производства, поучаствуют в благоустройстве территории, в том числе возле нового здания Национального исторического музея Беларуси, заедут в детские дома семейного типа.
«Концепция финального шоу пока остается интригой, но она будет отражена в каждом образе участницы. Девушки уже активно снимаются и готовят видео-визитки. Традиционно в финале мы увидим пять выходов: в коктейльных платьях, купальниках, вечерних платьях, национальных костюмах и “авторский выход”, который, как и все остальные, разрабатывается с помощью белорусских дизайнеров. Во время выхода в национальных костюмах наша самобытность будет передана через символы белорусской истории», — добавила Божена Еремич.
Она отметила, что финалистки конкурса относятся к разным профессиям. Кто-то работает в Министерстве внутренних дел, кто-то учится в медицинском университете или Институте культуры. У кого-то из девушек за плечами уже есть опыт участия в конкурсах красоты. Несколько из них участвовали в конкурсе «Мисс Минск — 2025», а одна — в конкурсе «Мисс Беларусь» в прошлом году. Она пришла сюда вновь попробовать свои силы.
«В основном девушки без модельного опыта, поэтому многим придется делать первые шаги на подиуме и обучаться навыкам дефиле. Кому-то это дается сложнее, чем остальным, но наши специалисты вкладывают в подготовку каждой из них необходимое количество сил, чтобы участницы одинаково уверенно чувствовали себя на сцене и достойно выступили на финальном шоу», — подчеркнула директор Национальной школы красоты.
Божена Еремич уверена, что помимо внешних данных главная белорусская красавица должна быть доброй, честной, преданной своим родным, близким и своей стране. При этом ей нужно не бояться стрессовых ситуаций, потому что их на протяжении подготовки всегда очень много. Тем более, победительница конкурса позже может представлять нашу страну на международной арене.
Сегодня финалистки приняли участие в фотосессии в коктейльных платьях и ювелирных украшениях, которые индивидуально подбираются под каждый образ девушки. А драгоценную корону из белого золота с натуральными топазами и природными бриллиантами наденет уже третья победительница. Начальник бюро дизайна и рекламы государственного ювелирного холдинга «Кристалл-Холдинг» Кристина Малашок рассказала, что при ее создании художники вдохновлялись одним из самых узнаваемых белорусских символов — васильком, поэтому корона напоминает еще не распустившиеся бутоны цветка в блеске драгоценных камней.
Финалистка Кристина Бельская из Минска работает учителем английского языка, но параллельно занимается моделингом. Она с самого детства мечтала прийти на конкурс. «Меня удивили масштабы съемок. С нами работает большая команда профессионалов, нас снимает много камер. Конечно, к этому нужно привыкнуть. Мы будто попали в сказку. Я уже видела несколько образов, в которых мы выйдем на сцену, и точно знаю, что они будут очень красивые, яркие и запоминающиеся», — отметила Кристина Бельская.
Ева Корнейчук из Бреста не первый год работает моделью и уже успела побывать на показах и фотосессиях в Европе и Азии, а сейчас сотрудничает с многими белорусскими брендами. По ее мнению, подготовка к «Мисс Беларусь» сильно отличается от привычной подготовки к выходу на подиум. Чаще всего на показах акцент делается на одежде, а не на самой модели, но на этом конкурсе девушкам нужно раскрыть себя и показать собственную харизму.
«Даже с моим опытом сделать это довольно сложно, но у нас вперед много уроков, так что, думаю, все получится. Безусловно, придется бороться с волнением. Я уже чувствую его в некоторых моментах. Чтобы от него избавиться, нужно поверить себя и отпустить ситуацию. Думаю, белорусская красавица должна быть доброй и светлой и нести этот свет окружающим», — подчеркнула Ева Корнейчук.
«Мисс Минск — 2025» Екатерина Трикоза учится на режиссера в Белорусском государственном университете культуры и искусств. Она около года посещала модельную школу, и эти знания помогают ей в подготовке сегодня, при этом она узнает и много нового. Екатерина еще не успела хорошо познакомиться с другими участницами, но атмосфера среди них дружелюбная и комфортная. По ее мнению, белорусская красавица должна сочетать в себе ум, красоту и умение себя подать.
Виталия Жмако имеет опыт работы как в кадре, так и за ним. «Я рада, что могу принять участие в этом конкурсе. Атмосфера при подготовке очень интересная, и я точно не ожидала, что наше расписание будет заполнено с утра до вечера. Пришлось поменять свой режим и намного раньше вставать, но в остальном не скажу, что у меня возникли какие-то сложности. Нам подготовили прекрасные образы, подчеркивающие индивидуальность каждой участницы. Победительницей наверняка станет девушка красивая не только лицом и телом, но и душой, умеющая прийти на помощь и дать совет в нужную минуту», — призналась Виталия Жамко.
По ее мнению, волнение на сцене будет небольшим, ведь они вместе с организаторами усердно готовятся к финалу, и сейчас не стоит переживать о будущем, а сосредоточить все силы на подготовке. Именно от нее зависит то, кто примерит драгоценную корону и получит звание главной белорусской красавицы.
