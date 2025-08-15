Плати или не лети. Петербуржцы чуть не застряли в Турции из-за «вируса»

В середине июля неприятность случилась в Анталье с другой семьей из Петербурга. Нашу читательницу с мужем и маленьким полуторагодовалым сыном не пустили на самолет домой якобы из-за отсутствия специального кресла для ребенка, из-за чего семье пришлось добираться окольными путями с ощутимыми финансовыми потерями. Пассажирам пришлось аннулировать пересечение границы и покупать новые билеты за 210 тысяч рублей в другой авиакомпании, где у сотрудников не возникло возражений по поводу ребенка на коленях. В авиакомпании тогда заявили, что люльку для ребенка до 2 лет можно зарезервировать за 48 часов до вылета, но и без нее лететь с малышом на руках не запрещено. Там добавили, что недопуск на рейс с ребенком в этой ситуации является нарушением со стороны сотрудников.