Плати или не лети. Петербуржцы чуть не застряли в Турции из-за «вируса»

Как рассказала телеграм-каналу «Фонтанка SPB Online» Янина, вечером 13 августа она с мужем и 8-месячной дочкой регистрировалась на рейс № 3217 до Петербурга. Накануне ребенка покусали комары — было несколько прыщиков на лице и теле. Сотрудница аэропорта обратила на это внимание и отказалась регистрировать родителей, пока они не покажут девочку местному врачу, услуги которого оценили в €120. Какой именно вирус заподозрили у ребенка, не сообщили.
Представители авиакомпании, включая русскоязычного работника, подтвердили, что пройти осмотр можно только в аэропорту и платно. В ответ на слова пассажиров, что у них нет с собой таких денег, персонал развел руками. В итоге отец малышки заплатил $60 наличными, а оставшуюся сумму (₽9900) перевели на русскую карту некой Ольге Николаевне.
«После чего врач осмотрел укусы с помощью увеличительного стекла и выдал справку на посадку. Подозревая какой-либо вирус, они не взяли анализ крови, не измерили температуру у ребенка», — возмущена Янина.
Семью все-таки зарегистрировали на посадку с опозданием в 10 минут. Они улетели на Родину в стрессе и с испорченным впечатлением от отдыха. На фото — пропущенные через онлайн-переводчика справка и чек (в нем указан диагноз: «крапивница»).
В середине июля неприятность случилась в Анталье с другой семьей из Петербурга. Нашу читательницу с мужем и маленьким полуторагодовалым сыном не пустили на самолет домой якобы из-за отсутствия специального кресла для ребенка, из-за чего семье пришлось добираться окольными путями с ощутимыми финансовыми потерями. Пассажирам пришлось аннулировать пересечение границы и покупать новые билеты за 210 тысяч рублей в другой авиакомпании, где у сотрудников не возникло возражений по поводу ребенка на коленях. В авиакомпании тогда заявили, что люльку для ребенка до 2 лет можно зарезервировать за 48 часов до вылета, но и без нее лететь с малышом на руках не запрещено. Там добавили, что недопуск на рейс с ребенком в этой ситуации является нарушением со стороны сотрудников.