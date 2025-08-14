Роспотребнадзор проверил качество воздуха после возгорания на НПЗ в Волгограде

Также специалисты Роспотребнадзора напомнили о необходимости соблюдения профилактических мероприятий для снижения воздействия продуктов горения на здоровье. Сотрудники регуправления рекомендуют держать окна жилых помещений закрытыми или завесить их мокрой марлей. При сильной задымленности использовать средства индивидуальной защиты, такие как респираторы и медицинские маски, периодически увлажняя их. Носить легкую одежду из натуральных тканей, чаще принимать прохладный душ и регулярно промывать нос и горло.