Роспотребнадзор проверил качество воздуха после возгорания на НПЗ в Волгограде

Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области организовало исследование качества атмосферного воздуха и измерение радиологических показателей в ближайших жилых кварталах.
Специалисты аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» провели отбор проб воздуха с целью анализа на содержание вредных веществ, характерных для процессов горения, а также произвели измерения уровней гамма-излучения.
По результатам проведенных исследований выяснилось, что концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе и мощность гамма-излучения соответствуют установленным нормам и не превышают предельно допустимых значений. Это подтверждает отсутствие опасных загрязнений в зоне жилой застройки.
Также специалисты Роспотребнадзора напомнили о необходимости соблюдения профилактических мероприятий для снижения воздействия продуктов горения на здоровье. Сотрудники регуправления рекомендуют держать окна жилых помещений закрытыми или завесить их мокрой марлей. При сильной задымленности использовать средства индивидуальной защиты, такие как респираторы и медицинские маски, периодически увлажняя их. Носить легкую одежду из натуральных тканей, чаще принимать прохладный душ и регулярно промывать нос и горло.