Восемь донорских сердец с начала года доставлено в Минск с помощью санавиации

Только за прошлый год вертолет МЧС совершил для РНПЦ 13 доставок, а в нынешнем году привез уже восемь донорских сердец. Сегодня рано утром спасатели МЧС совместно с врачами РНПЦ «Кардиология» вновь спасли чью-то жизнь, вовремя доставив донорский орган. -0-