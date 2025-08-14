Восемь донорских сердец с начала года доставлено в Минск с помощью санавиации

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минск с начала года с помощью санитарной авиации доставлено восемь донорских сердец. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Доставка вертолетами МЧС драгоценного во всех отношениях груза для специалистов Республиканского научно-практического центра «Кардиология» уже привычное дело. На протяжении более 10 лет спасатели используют воздушный транспорт МЧС и стадион столичной школы № 105 для перевозки донорских сердец.
Только за прошлый год вертолет МЧС совершил для РНПЦ 13 доставок, а в нынешнем году привез уже восемь донорских сердец. Сегодня рано утром спасатели МЧС совместно с врачами РНПЦ «Кардиология» вновь спасли чью-то жизнь, вовремя доставив донорский орган. -0-