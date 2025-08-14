Ричмонд
Средняя стоимость жилья в Кишинёве выросла до 107 тысяч евро: Почему продажа недвижимости в Молдове упала в три раза, а цены все растут

Во втором квартале этого года средняя стоимость недвижимости в столице выросла примерно на 2 500 евро.

Источник: Комсомольская правда

По сообщению Национального банка, средняя стоимость жилья в Кишинёве выросла до 107 тысяч евро.

Во втором квартале этого года средняя стоимость недвижимости в столице выросла примерно на 2 500 евро, с 104 500 евро до 107 тысяч евро.

Данные за второй квартал 2025 года указывают на продолжение тенденции роста индекса, хотя и в более умеренном темпе.

Кстати, из-за постоянного роста цен на жилье, продажи в столице упали в три раза. Ну нет у людей таких денег.

