«Одни дома отключались на 13 суток, другие — только на 5». Как ГП «Минсккоммунтеплосеть» делает жизнь минчан комфортнее

Важный участок работы организации — замена теплосетей, около 55 километров ежегодно. На это тратится порядка 30 млн рублей! При этом зона ответственности предприятия — не только наружные трубопроводы, но и так называемые транзитные, которые идут через дома от одного к другому. То есть технологии подключения различаются в зависимости от конструктивных особенностей зданий. И все они требуют особого внимания как в эксплуатации, так и во время отключения для проведения профилактических и ремонтных работ. При этом на все виды работ у коллектива предприятия имеются необходимые компетенции и практические навыки.