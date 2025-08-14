«Одни дома отключались на 13 суток, другие — только на 5». Как ГП «Минсккоммунтеплосеть» делает жизнь минчан комфортнее

Формула успеха коммунального предприятия, у которого почти нет тепловых потерь.
Коллектив ГП «Минсккоммунтеплосеть» заботится о том, чтобы тепло и горячая вода поступали в дома жителей столицы круглосуточно и бесперебойно. Трудятся городские коммунальщики, что называется, 24/7. О том, как организована работа столичного коммунального хозяйства и какими заботами живет коллектив в пору плановых отключений горячей воды в Минске, изданию рассказал первый заместитель директора — главный инженер ГП «Минсккоммунтеплосеть» Геннадий Лукашевич.
Масштабно и высокотехнологично.
Минск расширяется за счет новых жилых микрорайонов, объектов социальной инфраструктуры. В результате ГП «Минсккоммунтеплосеть» ежегодно принимает порядка 10 километров только новых тепловых сетей! Сейчас активно проводится застройка и передача на обслуживание тепловых сетей жилых комплексов «Минск-Мир», «Северный Берег».
При этом и новые, и ранее задействованные объекты системы и трубопроводы, находящиеся в зоне ответственности ГП «Минсккоммунтеплосеть», круглый год работают исправно. А чтобы все шло без сбоев и проблем, только на ремонт и профилактику трубопроводов и оборудования, без обновления основных фондов, ГП «Минсккоммунтеплосеть» тратит порядка 9 млн рублей в год.
Нужно сказать, что хозяйство ГП «Минсккоммунтеплосеть» весьма масштабное и высокотехнологичное. В зоне ответственности коллектива более 50 теплоисточников. Из них пять мини-ТЭЦ, остальные — котельные. Кстати, 85% котельных работают на газу, 12% — на местных видах топлива (щепа), остальные — на электроэнергии. В структуру коммунального хозяйства организации входят 324 центральных тепловых пункта (где готовится горячая вода), квартальные пункты учета тепла, ведущие учет тепловой энергии. И, конечно же, порядка 1400 километров сетей, по которым в отопительный сезон поступает минчанам тепло. 85% зоны обслуживания этой теплоснабжающей организации занимает жилье, чуть меньше — социальная сфера и частично — промышленный сектор.
Погода внесла коррективы.
Сегодня коммунальщики Минска, как и всей страны, готовятся к зиме: для них теперь самая горячая пора во всех смыслах. Кстати, сроки в этом году несколько сдвинулись: майское похолодание стало поводом для продления отопительного сезона. Первоначально отключив батареи в домах, ГП «Минсккоммунтеплосеть» с учетом понижения температуры на улице вновь его включило в больницах, детских садах, школах, библиотеках, музеях.
— Соответственно, все ремонты отложились, так как было вновь задействовано ключевое оборудование и теплосети. В связи с этим сместились и графики профилактических работ и ремонтов, — поясняет первый заместитель директора — главный инженер ГП «Минсккоммунтеплосеть».
В настоящее время продолжается ремонт тепловых сетей и теплоисточников, проводятся гидравлические испытания, диагностика и ремонт насосного оборудования, теплообменников, диагностика и ремонт бакового хозяйства, реконструкция зданий и сооружений, идет поверка приборов учета.
— Стараемся проверять по максимуму с целью выявить и устранить все замечания именно сейчас — в процессе подготовки к зиме. Чтобы не возникало вопросов во время эксплуатации в ходе отопительного сезона, — перечисляет сезонные задачи первый заместитель директора — главный инженер предприятия Геннадий Лукашевич.
Госпромнадзор МЧС дает заключение о готовности.
С особой тщательностью проводится подготовка к зиме котельного хозяйства.
— В нашем ведении задействовано порядка 200 котлов, — отмечает собеседник. — Так как это потенциально опасное оборудование, работающее под давлением, Госпромнадзор МЧС в рамках подготовки к отопительному сезону ежегодно по итогу проверки дает заключение о готовности оборудования к несению зимних нагрузок.
Важный участок работы организации — замена теплосетей, около 55 километров ежегодно. На это тратится порядка 30 млн рублей! При этом зона ответственности предприятия — не только наружные трубопроводы, но и так называемые транзитные, которые идут через дома от одного к другому. То есть технологии подключения различаются в зависимости от конструктивных особенностей зданий. И все они требуют особого внимания как в эксплуатации, так и во время отключения для проведения профилактических и ремонтных работ. При этом на все виды работ у коллектива предприятия имеются необходимые компетенции и практические навыки.
Отопительный сезон высокого уровня.
Вода, которая заходит зимой в дома по трубопроводам сетевой воды и далее подается на батареи в квартирах (при температуре на улице минус 24 градуса) на входе в дом — не менее 95 градусов! Вот такие высокие стандарты качества сегодня готовы обеспечить специалисты ГП «Минсккоммунтеплосеть» в отопительный сезон!
При этом вода в трубах наших батарей — химически очищенная, специально подготовленная для работы в отопительном оборудовании замкнутого цикла. Предприятие закупает 70 тонн соли у ОАО «Мозырьсоль» для использования ее в химподготовке воды в текущей эксплуатации. Использование такой воды значительно повышает надежность работы трубопроводов и отопительного оборудования в целом. Таким образом, из-за больших объемов и технологических особенностей затраты на отопление выше, чем на горячее водоснабжение.
При этом отопление в домах и подача горячей воды в краны — это две разные, взаимно не связанные среды, а значит, принципиально разные зоны ответственности ГП «Минсккоммунтеплосеть». То есть эти два вида воды изначально не смешиваются.
Важным направлением рачительного использования тепла является ежегодная поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии, которую проводят аттестованные специалисты предприятия.
— При этом ежемесячно анализируем потребление, сводим отчеты. Это позволяет гордиться достигнутыми результатами. На сегодняшний день у нас одни из самых низких потерь тепловой энергии в стране, они составляют порядка 5%. То есть за счет новых технологий нам удается эффективно сжигать топливо в котельных и также экономно транспортировать его за счет замены тепловых сетей.
Делается ставка на оптимизацию затрат и снижение тепловых потерь — например, предприятие установило на отопительное оборудование экономайзеры — специальные конструкции, которые помогают утилизировать и использовать тепло уходящих в атмосферу газов.
— Каждый источник, который строится или реконструируется предприятием, обязательно использует такие технологии утилизации уходящих газов, — подчеркивает первый заместитель директора — главный инженер Геннадий Лукашевич.
Арендное жилье как мотивация.
Нужно отметить, что в ГП «Минсккоммунтеплосеть» трудится команда высокопрофессиональных рабочих и специалистов — порядка 1100 человек. Основные по востребованности работники — те, кто занимается обслуживанием и ремонтом тепловых сетей, котельных и другого оборудования.
В этом году на предприятие пришли 26 молодых специалистов и рабочих. Кадры для ГП «Минсккоммунтеплосеть» готовят многие учебные заведения. В их числе — Белорусский национальный технический университет, а также три средних специальных учебных заведения: Минский государственный колледж монтажных технологий и транспортной логистики, Минский государственный энергетический и Белорусский государственный колледж промышленности строительных материалов.
— Предприятие обеспечено молодыми кадрами, теперь важно их удержать, — говорит первый заместитель директора — главный инженер Геннадий Лукашевич и называет в ряду главных стимулов, которые сегодня делают работу в ГП «Минсккоммунтеплосеть» одной из самых престижных в городе, предоставление арендного жилья и, конечно же, интересную работу.
В прошлом году предприятием было построено десять арендных квартир, в этом году — еще четыре трехкомнатные и три однокомнатные квартиры. Приглашаем молодых специалистов: заселяйтесь, живите и работайте!
Не могли не спросить Геннадия Леонидовича и о сроках, на которые отключается горячая вода в домах в летний сезон.
— Максимум две недели, — сказал первый заместитель директора — главный инженер, признав, что при этом кому-то повезло больше, а кому-то меньше: одни дома отключались на 13 суток, другие — только на 5. Все зависит от сроков выполнения всех требований профилактики и ремонта на том или ином участке.
Кстати, в квартире нашего журналиста, проживающего в доме, который обслуживает ГП «Минсккоммунтеплосеть», вчера включили горячую воду. В итоге дом был без горячей воды всего 5 суток! Молодцы коммунальщики!
В конце беседы о насущных задачах подготовки к зиме задали логичный вопрос первому заместителю директора — главному инженеру ГП «Минсккоммунтеплосеть»: могут ли минчане рассчитывать на бесперебойное теплоснабжение?
— Мы гарантируем: других вариантов просто не существует! — заверил Геннадий Лукашевич.
Важно знать.
Горячая вода, поступающая в дома, соответствует санитарным нормам и требованиям к питьевой воде. Согласно санитарным нормам температура горячей воды должна быть в пределах от +50 до +75 °C. Как правило, с центральных тепловых пунктов она выходит подогретой до + 55−57 °C.
Тамара МАРКИНА, фото Вадима Кондратюка и из архива предприятия.
