В пятницу в пострадавших домах от атаки дрона в Ростове начнется поквартирный обход

В администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий от атаки БПЛА. Основные направления работы включают: прием заявлений от жителей многоквартирных домов, оценку материального ущерба специальной комиссией и проведение поадресных сходов с гражданами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
Для временного размещения пострадавших организован специальный пункт, где обеспечено питание, питьевая вода и оказывается психологическая поддержка квалифицированными специалистами.
— Завтра в районе начнется поквартирный обход домов для оценки ущерба имущества. По итогам работы комиссии будут составлены списки пострадавших граждан для оказания им единовременной материальной помощи, — говорится в сообщении.
