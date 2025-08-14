Ричмонд
В пятницу в пострадавших домах от атаки дрона в Ростове начнется поквартирный обход

В Ростове-на-Дону создан оперативный штаб для помощи пострадавшим от атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону начал работу оперативный штаб по ликвидации последствий от атаки БПЛА. Основные направления работы включают: прием заявлений от жителей многоквартирных домов, оценку материального ущерба специальной комиссией и проведение поадресных сходов с гражданами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

Для временного размещения пострадавших организован специальный пункт, где обеспечено питание, питьевая вода и оказывается психологическая поддержка квалифицированными специалистами.

— Завтра в районе начнется поквартирный обход домов для оценки ущерба имущества. По итогам работы комиссии будут составлены списки пострадавших граждан для оказания им единовременной материальной помощи, — говорится в сообщении.

«Собирался пить чай, и вдруг вылетели стекла»: Что рассказали очевидцы атаки БПЛА на центр Ростова 14 августа.

