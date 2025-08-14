На пляже Пхукета обнаружен ядовитый моллюск «синий дракон»

В Пхукете обнаружен ядовитый моллюск «синий дракон», в связи с этим туристам стоит соблюдать осторожность при посещении пляжей и купании в море, предупредил Минздрав Таиланда.
В ведомстве рассказали, что появление одного «синего дракона» может говорить о том, что течение принесло в прибрежную полосу определенное количество таких моллюсков.
Они обычно обитают вдали от берегов в открытом море и не способны самостоятельно передвигаться, рассказали в министерстве.
В случае, если «синий дракон» укусит человека, ему следует обеспечить неподвижность и не допустить растирания руками пораженного участка кожи, чтобы не усилить воздействие яда, рассказали в департаменте.
Напомним, в июле туристов предупредили о появлении ядовитого «голубого дракона» в море возле пляжа Карон на острове Пхукет. Океанический слизень был замечен впервые после почти двухлетнего отсутствия.