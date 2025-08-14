Смертельный миф об артериальном давлении опровергли

Российский врач-нефролог опроверг миф о давлении, который она назвал смертельным. Специалист заявил в своем Telegram-канале, что так называемого рабочего артериального давления не существует.
По словам доктора, такие понятия, как рабочее, сердечное и почечное давление, существуют в обиходе многих людей, что создает путаницу.
Эксперт отметил, что человек может годами жить с высоким давлением, думая при этом, что оно рабочее, нормальное. Или же обращать внимание лишь на верхнее (систолическое) или нижнее (диастолическое) давление.
Такая практика грозит серьезными проблемами со здоровьем, добавил врач. Повреждения головного мозга, сердца, сетчатки и почек могут быть следствием игнорирования высокого давления, заключил нефролог.
Ранее врач-терапевт поделилась важными рекомендациями по контролю артериального давления. По словам специалиста, назначенная терапия — это только первый шаг в борьбе с гипертонией. Ключевым фактором успеха является комплексный подход к здоровью и изменение образа жизни.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.