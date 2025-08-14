В Госдуме выступили против платных звонков в техподдержку авиакомпаний

Как отмечают авторы инициативы, только за первое полугодие 2025 года было зафиксировано более шести тысяч задержек рейсов. При этом пассажиры вынуждены оплачивать получение информации о своих рейсах, хотя авиакомпании обязаны предоставлять такие сведения бесплатно. Депутаты подчеркивают, что такая практика перекладывает финансовую нагрузку на клиентов.