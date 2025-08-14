В Госдуме выступили против платных звонков в техподдержку авиакомпаний

Практика платных звонков в техподдержку является неправильной, считают в партии «Новые люди».
Необходимо законодательно запретить авиакомпаниям взимать плату за звонки в службу поддержки. С таким предложением выступили депутаты от фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев.
«Полагаем, что для консультирования по вопросам, связанным с уже приобретенными билетами, авиакомпании должны использовать исключительно бесплатные для граждан линии связи», — передает содержания предложения ТАСС. В письме на имя министра транспорта Андрея Никитина парламентарии указали, что стоимость таких звонков может достигать 85 рублей за минуту, включая время ожидания.
Как отмечают авторы инициативы, только за первое полугодие 2025 года было зафиксировано более шести тысяч задержек рейсов. При этом пассажиры вынуждены оплачивать получение информации о своих рейсах, хотя авиакомпании обязаны предоставлять такие сведения бесплатно. Депутаты подчеркивают, что такая практика перекладывает финансовую нагрузку на клиентов.
В обращении указывается, что текущая ситуация не соответствует ни отраслевым стандартам, ни мировой практике, где поддержка клиентов по уже оформленным билетам обычно предоставляется бесплатно. Парламентарии предлагают законодательно закрепить использование исключительно бесплатных линий связи для информирования пассажиров о статусе их рейсов.