Нижегородцы сообщили, что у них заработал мобильный интернет

Жители Нижнего Новгорода сообщили, что у них заработал мобильный интернет. Это произошло с вечера 12 августа. Но интернет заработал лишь у некоторых, поэтому глобально проблемы остаются.
По этому поводу был проведен опрос в Telegram-канале, в котором приняли участие 256 человек. Из них лишь 13 процентов нижегородцев сообщили, что у них заработал интернет.
— Вчера с верхней части города в Сормово заехала, до сих пор 4G, все прекрасно ловит. А у моих родных — нет, хотя один и тот же оператор, — сообщил нижегородец.
Еще 9 процентов респондентов признались, что все со связью у них было в порядке и раньше. Остальные 78 процентов проголосовавших заявили, что у них как не было интернета, так и нет, передает NewsNN.
Ранее нижегородцы на протяжении июня периодически жаловались на проблемы со связью и мобильным интернетом. А с 27 июня интернет совсем перестал работать. Одна из жительниц рассказала о неделе жизни без выхода в Сеть.
Также в Липецкой области временно отключили мобильный интернет по решению военных «в целях безопасности». Об этом в среду, 21 мая, сообщил местный губернатор Игорь Артамонов.