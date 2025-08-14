Остановки на автобусных маршрутах переименуют с 15 августа в Петербурге

С 15 августа в наименованиях остановок на автобусных маршрутах Северной столицы произойдут изменения. Остановки обретут новые названия, а также в пассажирском транспорте обновят объявление и звучание остановок. Об этом сообщили на официальном сайте «Организатор перевозок».
— Так, «Долгоозерная ул.» стала «Пр. Королева, угол Долгоозерной ул.», «Ул. Сегалева» — «Сегалева ул.», «Поклонногорская ул., уг. Удельного пр.» стала «Удельный пр., угол Поклонногорской ул.», — уточнили в пресс-службе ведомства. — Также переименовываются маршруты №№ 13, 13А, 62, 63, 75, 84, 116, 147, 150, 155, 221, 252.
С полным списком переименованных остановок и обновленных маршрутов можно ознакомиться в документе, на сайте «Организатор перевозок».
