Остановки на автобусных маршрутах переименуют с 15 августа в Петербурге

С 15 августа в наименованиях остановок на автобусных маршрутах Северной столицы произойдут изменения. Остановки обретут новые названия, а также в пассажирском транспорте обновят объявление и звучание остановок. Об этом сообщили на официальном сайте «Организатор перевозок».