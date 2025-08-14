«Ядовит и опасен»: туристам в Таиланде угрожает «синий дракон»

Департамент здравоохранения призывает туристов, отдыхающих на Пхукете, быть внимательными при посещении пляжей и купании. Обнаружение даже одного «синего дракона» может указывать на то, что морские течения принесли к берегу этих существ, обычно обитающих вдали от побережья и не обладающих способностью к самостоятельному передвижению.