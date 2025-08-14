«Ядовит и опасен»: туристам в Таиланде угрожает «синий дракон»

Министерство здравоохранения Таиланда предупреждает об обнаружении ядовитого моллюска, известного как «синий дракон», на пляжах Пхукета.
Департамент здравоохранения призывает туристов, отдыхающих на Пхукете, быть внимательными при посещении пляжей и купании. Обнаружение даже одного «синего дракона» может указывать на то, что морские течения принесли к берегу этих существ, обычно обитающих вдали от побережья и не обладающих способностью к самостоятельному передвижению.
Врачи настоятельно советуют в случае укуса обеспечить пострадавшему полный покой и избегать растирания пораженного участка кожи. Подобные действия могут способствовать более быстрому распространению яда в организме.