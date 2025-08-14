Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ядовит и опасен»: туристам в Таиланде угрожает «синий дракон»

Министерство здравоохранения Таиланда предупреждает об обнаружении ядовитого моллюска, известного как «синий дракон», на пляжах Пхукета.

Министерство здравоохранения Таиланда предупреждает об обнаружении ядовитого моллюска, известного как «синий дракон», на пляжах Пхукета.

Департамент здравоохранения призывает туристов, отдыхающих на Пхукете, быть внимательными при посещении пляжей и купании. Обнаружение даже одного «синего дракона» может указывать на то, что морские течения принесли к берегу этих существ, обычно обитающих вдали от побережья и не обладающих способностью к самостоятельному передвижению.

Врачи настоятельно советуют в случае укуса обеспечить пострадавшему полный покой и избегать растирания пораженного участка кожи. Подобные действия могут способствовать более быстрому распространению яда в организме.