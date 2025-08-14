«Все по технологии». Русый рассказал, что белорусы противопоставили непогоде во время уборочной кампании

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству Михаил Русый в эфире программы телеканала ОНТ «Марков. Ничего личного» рассказал, что белорусы противопоставили непогоде этого года во время уборочной кампании, сообщает БЕЛТА.
«Это и экономика, и безопасность». Русый о ценности хлеба как белорусского золота Русый: Полесье может прокормить страну.
«Технологии. Все должно быть по технологии. Пример — Брестская, Гродненская области. Я и главе государства говорил в 2016 году, когда мы горели, что для Беларуси лучше, чтобы шел дождь, чтобы было все зеленое. Пускай мы что-то не уберем, чем все горит. Потому что мы испытываем недостаток влаги, — сказал Михаил Русый. — В этом году мы вовремя посеяли. Да, морозы прижали, но вовремя обработали, вовремя внесли то количество минеральных удобрений, которое надо, провели химическую обработку. Влага пришла, и сработали эти все комплексы».
Парламентарий дал прогноз по итогам уборочной. «Я полагаю, что будет около 8 млн т зерна — чисто зерна, без кукурузы, без рапса. Это обеспечивает все наши потребности. 1 млн т, грубо говоря, — это нам надо на продовольствие. 300 тыс. — технические (культуры, которые идут на. — Прим. БЕЛТА) спирт, другие переработки. Все остальное идет на корм скоту. Семена — 600 тыс. т. Поэтому по балансу все складывается довольно неплохо», — отметил он.
Где технологии соблюдаются — там и результат будет. «Рискованное (земледелие. — Прим. БЕЛТА) всегда там, где ты чего-то недоработал, т.е. где технологии не соблюдаются. Всегда когда-то нам наши старшие говорили, что вымерзает очень много у того, кто не досеял», — дополнил парламентарий. -0-
Скриншоты видео телеканала ОНТ.