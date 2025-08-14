«Все по технологии». Русый рассказал, что белорусы противопоставили непогоде во время уборочной кампании

«Технологии. Все должно быть по технологии. Пример — Брестская, Гродненская области. Я и главе государства говорил в 2016 году, когда мы горели, что для Беларуси лучше, чтобы шел дождь, чтобы было все зеленое. Пускай мы что-то не уберем, чем все горит. Потому что мы испытываем недостаток влаги, — сказал Михаил Русый. — В этом году мы вовремя посеяли. Да, морозы прижали, но вовремя обработали, вовремя внесли то количество минеральных удобрений, которое надо, провели химическую обработку. Влага пришла, и сработали эти все комплексы».