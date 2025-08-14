Обновлено положение о социально-педагогических учреждениях: что изменилось

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновлен порядок работы социально-педагогических учреждений (СПУ). О том, что изменилось, корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Минобразования Елена Симакова.
На Национальном правовом интернет-портале официально опубликовано постановление Минобразования от 14 июля № 122 «О социально-педагогических учреждениях», которым утверждено положение «О социально-педагогических учреждениях». Новое положение объединяет ранее существовавшие положения «О детском доме, детской деревне, детском городке» и «О социально-педагогическом центре» (СПЦ).
«Они были приняты в 2011 году, и за это время направления деятельности таких учреждений значительно изменились. Поэтому произведена ревизия положений о детском доме, об СПЦ с учетом новых подходов в работе, регламентированных обновленными позициями Кодекса об образовании», — рассказала Елена Симакова.
«Положение регламентирует деятельность всех социально-педагогических учреждений, но при этом есть особенности в работе каждого из них, что отражено в постановлении. Так, СПЦ больше ориентированы на профилактику семейного неблагополучия, социального сиротства, оказание помощи приемным и опекунским семьям. Положение регламентирует и деятельность детских домов, детских деревень, городков, где воспитываются дети, которых не смогли устроить в семью», — пояснила замначальника.
В прошлом году появился новый вид социально-педагогических учреждений — детский дом при монастыре. «В Беларуси нет таких учреждений, поскольку мы работаем над тем, чтобы дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывались на семейных формах (усыновление, опекунская семья либо детский дом семейного типа). А открытие новых интернатных учреждений на сегодня вообще не осуществляется. Мы только закрываем их в связи с уменьшением количества детей, утративших опеку родителей», — отметила Елена Симакова.
Можно с уверенностью сказать, что в Беларуси нет потребности в открытии новых детских интернатов. «Так, например, в 2011 году у нас было 29 детских домов, а сегодня — 10. Количество социально-педагогических центров наоборот увеличилось — появились областные и Минский городской СПЦ, которые координируют работу районных. Всего их в республике 149. Уменьшается и количество детских социальных приютов, в которые помещаются дети, оставшиеся без попечения родителей до их помещения в новую семью. В 2011 году их было 130, а сегодня — 89», — добавила Елена Симакова.
И новое положение об СПУ это подчеркивает, закрепляет обязанность педагогов детских интернатных учреждений приложить максимум усилий для обеспечения права ребенка на воспитание в семье. «Социально-педагогические центры — путем возвращения в родную семью, где родители изменили свое отношение к их воспитанию и создали условия для жизни и нормального воспитания детей. А специалисты детских домов обязаны принимать все меры по подбору и передаче детей-сирот на воспитание в семьи усыновителей, в замещающие семьи», — подчеркнула замначальника.
Таким образом, новое постановление обновляет специфику работы этих учреждений с учетом изменившихся условий, изменившегося законодательства.
Постановление вступает в силу с 1 сентября. -0-