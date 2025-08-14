Обновлено положение о социально-педагогических учреждениях: что изменилось

Можно с уверенностью сказать, что в Беларуси нет потребности в открытии новых детских интернатов. «Так, например, в 2011 году у нас было 29 детских домов, а сегодня — 10. Количество социально-педагогических центров наоборот увеличилось — появились областные и Минский городской СПЦ, которые координируют работу районных. Всего их в республике 149. Уменьшается и количество детских социальных приютов, в которые помещаются дети, оставшиеся без попечения родителей до их помещения в новую семью. В 2011 году их было 130, а сегодня — 89», — добавила Елена Симакова.