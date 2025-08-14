Весившая 100 кг женщина случайно упала на мужа и задавила его насмерть

Как писал сайт KP.RU, в Бразилии врачи случайно убили двухлетнего ребенка, доставая попкорн из его носа с помощью сжатого воздуха. Сначала медики пытались при помощи пинцета извлечь зернышко. Но ничего не вышло. Тогда было решено продуть ноздрю сжатым воздухом, полагая, что он вытолкнет инородное тело. Однако эффект получился обратным. Попкорн только сильнее застрял, а ребенка вырвало, а вскоре у малыша и вовсе распух живот. При этом его выписали из больницы. Через несколько дней ребенок снова попал в стационар, где в последующем скончался.