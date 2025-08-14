Весившая 100 кг женщина случайно упала на мужа и задавила его насмерть

В Италии произошел трагический несчастный случай: 59-летний житель Кампаньи, худощавого телосложения, был раздавлен своей 60-летней сожительницей, весившей более 100 кг. Об этом написала газета Mirror.
По данным издания, пышнотелая женщина вставала с кровати, когда случайно споткнулась и упала на партнера, который лежал в это время на полу. По трагическому стечению обстоятельств она оказалась зажатой между кроватью и стеной, не сумев подняться из-за собственного веса. На крики о помощи прибежали соседи, но мужчина на тот момент уже не подавал признаков жизни. Вызванные на место пожарные и медики не смогли реанимировать несчастного.
Местная полиция классифицировала происшествие как случайное удушение, исключив криминальный мотив. Сама виновница инцидента не пострадала физически, но получила сильнейший психологический шок, ей была предложена помощь.
