Минтранс анонсировал начало работы над регулированием доставки дронами в городах

Министерство транспорта РФ собирается в ближайшей перспективе начать работу над регулированием городской доставки беспилотниками. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.
О планах Минтранса его руководитель рассказал во время форума «Беспилотные системы: технологии будущего». Там, выступая на пленарной сессии, он подчеркнул, что ведомство действительно собирается использовать дроны для гражданских целей. При этом сама работа в данном направлении будет серьезным вызовом. Поскольку придется найти баланс между интересами надзоров, регуляторов и безопасности.
«Мы также понимаем и видим, что очень скоро мы начнем работать над нормированием доставки дронами в городах какой-то продукции», — сказал Никитин.
Он также добавил, что беспилотники уже применяются в регионах России. Причем не только для доставки. Их используют для строительства дорог, в сфере ЖКХ и других. При этом вводить какие-либо нормы для использования БПЛА пока не планируется.
Немногим ранее Никитин подчеркивал, что такое развитие беспилотников может быть опасно для курьеров. Поскольку люди данной профессии рискуют попросту лишиться работы. Причем уже в ближайшем будущем. Однако пока все на уровне предположений.