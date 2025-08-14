Депутаты Курултая Башкирии отправили в зону СВО гуманитарный груз с техникой

Накануне депутаты Курултая Башкирии собрали и отправили в зону проведения специальной военной операции партию гуманитарного груза. Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, на этот раз для бойцов повезли партию современных средств связи.
Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев сообщил, что отправленное в зону СВО оборудование послужит основой для комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотников, раций и командных пунктов. Техника позволит обеспечить устойчивую связь.
— Мы поддерживаем коммуникацию практически со всеми подразделениями, где служат наши земляки, и всегда реагируем на их запросы. Помощь формируется по запросам самих бойцов и командиров боевых подразделений. Только за 2024 год собрано и отправлено помощи на сумму свыше 150 миллионов рублей, приобретается все самое необходимое в зоне СВО. Эта работа продолжается в ежедневном режиме, в том числе и во время парламентских каникул, — прокомментировал спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.
