Россияне обвинили аэропорт в Турции в «разводе» на деньги перед вылетом

Семья из Санкт-Петербурга столкнулась с неожиданными трудностями при вылете из Антальи вечером 13 августа. Янина и её муж с 8-месячной дочкой направлялись домой рейсом турецкой авиакомпании, сообщает «Фонтанка». Но сотрудники аэропорта отказались регистрировать семьюна борт без осмотра врача за 120 евро. Причиной стали укусы комаров у ребенка — несколько покраснений на коже.