Россияне обвинили аэропорт в Турции в «разводе» на деньги перед вылетом

Семья из Санкт-Петербурга столкнулась с неожиданными трудностями при вылете из Антальи вечером 13 августа. Янина и её муж с 8-месячной дочкой направлялись домой рейсом турецкой авиакомпании, сообщает «Фонтанка». Но сотрудники аэропорта отказались регистрировать семьюна борт без осмотра врача за 120 евро. Причиной стали укусы комаров у ребенка — несколько покраснений на коже.
Несмотря на отсутствие явных симптомов болезни, персонал настаивал на платной медицинской справке. Русскоязычный представитель авиакомпании подтвердил, что осмотр возможен только в аэропорту и исключительно за деньги. У семьи не оказалось достаточной суммы, и им пришлось импровизировать: 60 долларов отдали наличными, а остальные 9900 рублей перевели на карту некой Ольги Николаевны.
Врач осмотрел ребенка с увеличительным стеклом, не проводя анализов или замеров температуры, и выдал справку с диагнозом «крапивница». В итоге семью зарегистрировали с 10-минутным опозданием. Путешественники улетели в стрессовом состоянии, оставив неприятный осадок от завершения отдыха. Фото документов с онлайн-переводом подтверждают историю.
Представители турецкой авиакомпаниипока не прокомментировали ситуацию. Пассажиры намерены обратиться с жалобой, считая действия аэропорта необоснованными.