США ввели санкции против Exved, Grinex и ряда других криптокомпаний из России

Американское правительство добавило в санкционные списки российскую компанию Exved, которую связывают с предпринимателем Сергеем Менделеевым, а также платформу Grinex, зарегистрированную в России и Киргизии. Об этом в четверг, 14 августа, сообщили в пресс-службе Министерства финансов США.
По словам представителей ведомства, эти структуры являются частью сети, которая помогает сохранять анонимность и производить отмывание средств, в том числе в интересах российских киберпреступников. Кроме того, документе также упомянуты криптокошельки Grinex в сети Tron.
— Сергей Менделеев — сооснователь Garantex, Александр Мира Серда — совладелец и коммерческий директор Garantex, а Павел Караватский — совладелец и региональный директор Garantex, — передает официальный сайт министерства.
США, Германия и Финляндия изъяли серверы российской криптобиржи Garantex, а также заморозили ее активы на сумму 26 миллионов долларов. По словам экспертов Министерства юстиции Америки,, целью операции было разрушение онлайн-инфраструктуры Garantex, которую использовали для отмывания денег международными преступниками и обхода санкций.