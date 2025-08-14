Врач поставила точку в вопросе, безопасно ли есть ягоды с куста

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух поставила точку в вопросе, безопасно ли есть ягоды с куста. По ее словам, они могут быть заражены микроскопическими яйцами гельминтов, вирусами или бактериями. Даже в экологически чистых районах нельзя исключать попадание загрязнений с близлежащих предприятий или пестицидов с соседних участков. Об этом пишет RT.
— Не все ягоды одинаково полезны. У многих съедобных ягод есть двойники, которые вполне успешно маскируются под знакомые формы и цвета. Например, молодые побеги ядовитого вороньего глаза можно принять за голубику или чернику, — пояснила врач.
Кашух предупредила, что употребление таких ягод может вызвать серьезные реакции со стороны организма. Среди них — сильная рвота, боли в животе, спазмы и даже нарушения сердечного ритма.
Медик подчеркнула важность осторожности. По ее словам, есть ягоды прямо с куста нельзя, если нет полной уверенности в их безопасности, и перед употреблением их обязательно следует тщательно промывать под проточной водой.