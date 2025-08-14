Врач поставила точку в вопросе, безопасно ли есть ягоды с куста

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух поставила точку в вопросе, безопасно ли есть ягоды с куста. По ее словам, они могут быть заражены микроскопическими яйцами гельминтов, вирусами или бактериями. Даже в экологически чистых районах нельзя исключать попадание загрязнений с близлежащих предприятий или пестицидов с соседних участков. Об этом пишет RT.