Ученые выяснили, какая музыка отпугивает комаров

Поведение комаров меняется под влиянием громких электронных ритмов. Из-за этого насекомые стали меньше нападать на людей, а те, кто все же рисковал, делали это с сильной задержкой. Количество укусов сократилось в несколько раз по сравнению с обычными условиями.