Зачем убирать пенку при варке мяса

— Если варите мясо, то при закипании обязательно появится пена. Пена — это свернувшийся белок. Если его не убрать, то бульон будет мутным, противные белые хлопья будут плавать в бульоне. Поэтому эту пенку необходимо убирать, как только бульон начнет закипать. Если вы основательно пропустили момент закипания, то убрать пену будет сложно. Но не переживайте: в такой ситуации можете добавить в кастрюлю немного холодной воды и снова дождаться закипания. Пена тогда проявится вновь и убрать ее уже будет легко.