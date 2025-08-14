Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зачем убирать пенку при варке мяса

Шеф-повар Наталия Тарасова рассказала «МК», почему надо убирать пену при варке мяса.

Шеф-повар Наталия Тарасова рассказала «МК», почему надо убирать пену при варке мяса.

— Если варите мясо, то при закипании обязательно появится пена. Пена — это свернувшийся белок. Если его не убрать, то бульон будет мутным, противные белые хлопья будут плавать в бульоне. Поэтому эту пенку необходимо убирать, как только бульон начнет закипать. Если вы основательно пропустили момент закипания, то убрать пену будет сложно. Но не переживайте: в такой ситуации можете добавить в кастрюлю немного холодной воды и снова дождаться закипания. Пена тогда проявится вновь и убрать ее уже будет легко.

Рецепт вкусного кетчупа.

Как приготовить сочные котлеты.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.