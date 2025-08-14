Кобра напала на москвичку из ее же рюкзака

Когда состояние стабилизировалось, ее перевели в гнойное отделение больницы им. Баумана. В месте укуса кобры у девушки развилась флегмона — острое гнойное воспаление мягких тканей. В больнице пациентке провели вскрытие и дренирование флегмоны, а также комплексную интенсивную терапию. В течение двух суток воспаление ушло. Девушку выписали с хорошим самочувствием с дальнейшей рекомендацией наблюдаться в поликлинике.