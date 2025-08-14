Кобра напала на москвичку из ее же рюкзака

Укус кобры едва не стоил жизни молодой москвичке. Змея притаилась у женщины в рюкзаке и укусила ее за палец.
Как узнал «МК», 28-летняя дама отдыхала с друзьями в парке и не заметила, как в рюкзак заползла кобра. Когда женщина полезла в рюкзак, змея выскочила оттуда, впилась в руку, а затем скрылась в траве.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в Московский токсикологический центр Института Склифосовского. Укус кобры смертелен, поэтому счет шел буквально на минуты. Пациентку поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Далее специалисты начали комплексную терапию. Девушке выполнили плазмообмен, чтобы удалить из крови яд. Затем ей провели дезинтоксикацию и удалили отмершие ткани из раны на руке.
Когда состояние стабилизировалось, ее перевели в гнойное отделение больницы им. Баумана. В месте укуса кобры у девушки развилась флегмона — острое гнойное воспаление мягких тканей. В больнице пациентке провели вскрытие и дренирование флегмоны, а также комплексную интенсивную терапию. В течение двух суток воспаление ушло. Девушку выписали с хорошим самочувствием с дальнейшей рекомендацией наблюдаться в поликлинике.
Смертельная опасность укуса кобры связана с действием высокотоксичных ядов, содержащих нейротоксины. Они вызывают быстрое развитие паралича дыхательных мышц и угнетают сердечную деятельность. Также в яде содержатся цитотоксины, приводящие к некрозу тканей. А самое опасное, что жизнеугрожающие нарушения наступают очень быстро. Без экстренного лечения шансы на выживание при таком отравлении крайне низки.