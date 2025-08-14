Разгульная жизнь, отказ от внука и уход в монастырь: Екатерине Васильевой — 80

«До этого я уже ездила в монастыри и даже жила там месяц-два. Даже был один, который я приглядела для себя. А потом знакомого батюшку в Зосимову пустынь перевели, я приехала с ним и осталась… Поначалу не было мысли, что останусь. Но в ковид закрыли последние спектакли. Я эту работу на сцене уже с трудом тянула. А что мне дальше делать?» — говорила актриса.