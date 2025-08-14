Разгульная жизнь, отказ от внука и уход в монастырь: Екатерине Васильевой — 80

Екатерина Васильева отмечает день рождения 15 августа.
Екатерина Васильева — популярная советская и российская актриса. Ее называли «некрасивой красавицей» из-за нестандартной для артисток внешности и яркой индивидуальности. На ее счету множество незабываемых ролей и скандальных романов. Прожив яркую и насыщенную актерскую жизнь, артистка неожиданно ушла в монастырь. 15 августа Екатерине Васильевой исполняется 80 лет. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство Екатерины Васильевой.
Екатерина Васильева родилась 15 августа 1945 года в Москве. Ее отцом был известный поэт Сергей Васильев, а мать, Олимпиада Макаренко, была племянницей Антона Макаренко, известного советского педагога и писателя. По тому, послевоенному времени, их семья была обеспеченной. У них была дача, машина и домработница.
Однако после развода родителей Катя, ее брат Антон и мама переехали к коммуналку. В подростковом возрасте будущая актриса параллельно с учебой в школе подрабатывала на почте. В 15 лет Екатерина записалась в театральную студию, педагоги которой посоветовали ей поступать в театральный.
Карьера Екатерины Васильевой.
Екатерина Васильева всегда была успешной в киноФото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Бушухин.
В 1962 году Екатерина Васильева поступила во ВГИК. На кафедре говорили, что девушка способная, но у нее нет нужных для актрисы внешних данных. Она начала свою актерскую карьеру еще во время учебы в институте, дебютировав в 1965 году в киноповести «На завтрашней улице», где исполнила эпизодическую роль.
В 1967 году она окончила ВГИК и поступила на работу в Московский театр имени М. Н. Ермоловой, на сцене которого выступала до 1970 года. После завершения обучения Васильева также получила первые главные роли в кино, снявшись в фильмах «Солдат и царица» и «Адам и Хева». Именно эти работы продемонстрировали ее талант к созданию ярких и выразительных персонажей в гротескном стиле.
В полной мере актриса раскрылась в 70-е годы. Именно тогда режиссеры стали активно приглашать Васильеву на комедийные и драматические роли. Он сыграла атаманшу Тульчинскую в «Бумбараше», роль в комедии «Вас вызывает Таймыр», Анаис из «Соломенной шляпки». Выделяются в фильмографии Васильевой и образы современных женщин. К примеру, в фильмах «Не болит голова у дятла», «Спасатель», «Поздние свидания», «Ключ без права передачи». Но одной из лучших работ можно по праву назвать Эмилию в сказке «Обыкновенное чудо».
Личная жизнь Екатерины Васильевой.
Личная жизнь Васильевой оказалась не менее насыщенной, чем актерская. Она дважды была официально замужем и всегда имела поклонников. Впервые замуж она вышла в студенческие годы за режиссера Сергея Соловьева. Они познакомились в компании друзей.
«Она сидела на подоконнике, свесив ноги во двор, рыжая, длинная, необыкновенно красивая… И сейчас бы, думаю, меня такое сразило, а тогда показалось: с моим домом, да и со всей моей жизнью стряслось нечто невероятное», — рассказывал Соловьев.
Они сыграли свадьбу, но брак оказался недолгим. Васильева часто пропадала на вечеринках, а о ее многочисленных интрижках ходили легенды. Соловьев прощал ей измены, но однажды Васильева влюбилась и ушла от мужа сама. В этот раз ее избранником оказался драматург Михаил Рощин.
Их знакомство состоялось в одном из ресторанов: артистка находилась там в компании друга, а за соседним столом разместились Олег Ефремов и Михаил Рощин. С первых минут Васильева испытала симпатию к Рощину. В то время он состоял в браке и пользовался репутацией закоренелого ловеласа. Васильева также оставалась замужем за Сергеем Соловьевым. Тем не менее, эти обстоятельства не помешали им начать отношения.
В начале семейной жизни Рощина и Васильевой отношения складывались благополучно. В 1973 году у супругов появился сын Дмитрий. А потом, как рассказывал в интервью Рощин, он осознал, что мучается: «Мы продержались лет 5. Катя оказалась сумасшедшая, да еще и сильно пьющая. Жить было невыносимо».
Сын — священник.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Я отказала ему, и он поклялся меня уничтожить«: куда пропала звезда “Бедной Насти” Елена Корикова.
Дмитрий Рощин, сын Екатерины Васильевой и Михаила Рощина, дебютировал в кино в 8 лет. Он сыграл Сида, сводного брата Тома, в фильме Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Спустя несколько лет в картине «Визит дамы» он снялся в эпизодической роли. Еще две работы у Рощина-младшего случились во время учебы во ВГИКе — «Три сестры» (Тузенбах) и «Нелюбовь» (Рома).
Однако актером он так и не стал, избрав духовный путь. В настоящее время он занимает должность настоятеля Храма святителя Николая на Трех Горах. В браке с Любовью Клыковой у него семеро детей. Кроме того, в 1993 году у Дмитрия Рощина родился внебрачный сын Арсений от актрисы Елены Кориковой, однако контакт с ним Дмитрий не поддерживает. Остальные родственники со стороны Дмитрия, в том числе его мать Екатерина Васильева, ребенка так и не признали.
Вера в Бога и уход в монастырь.
Екатерина Васильева решила посвятить свою жизнь служению БогуФото: Галина Кмит / РИА Новости.
В 1993 году Васильева неожиданно решила оставить кино и сцену. Она приняла постриг, монашеское имя Василиса и стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области. Сама актриса признавалась, что решение служить в монастыре было обдуманным. Она давно была верующим человеком, посещала храм, беседовала со священниками. О том, как оказалась в монастыре, Екатерина рассказала в интервью Андрею Малахову.
«До этого я уже ездила в монастыри и даже жила там месяц-два. Даже был один, который я приглядела для себя. А потом знакомого батюшку в Зосимову пустынь перевели, я приехала с ним и осталась… Поначалу не было мысли, что останусь. Но в ковид закрыли последние спектакли. Я эту работу на сцене уже с трудом тянула. А что мне дальше делать?» — говорила актриса.
Позже в интервью своему сыну, который на тот момент был настоятелем храма Святителя Николая, она рассказала, что решила посвятить свою жизнь Богу, так как не захотела больше жить прежней греховной жизнью. Сам уход в монастырь связан с возможностью регулярно ходить на службы и молиться. По ее словам, организовывать такой ритм жизни ей проще в монастыре, а не в миру.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУход из театра, болезнь дочери, борьба с алкоголем: Татьяне Догилевой — 68.
«Кто это мог предвидеть, предугадать? То, что мне было мило-любо в молодости, потом я возненавидела. Мне мой духовник сказал — выбирайте либо храм, либо театр. В миру я не могу себя организовать, чтобы не пропускать воскресную службу. Это меня угнетает. Я плачу. Я пропускаю воскресную службу — лежу и рыдаю, но встать не могу. А когда в монастыре, мне проще, легче. Там дисциплина просыпается», — рассказывала Васильева.
Как сейчас живет Екатерина Васильева.
Сегодня Екатерина Васильева живет в монастыре Зосимова пустынь. Подруга артистки Наталья Виноградова сообщила в эфире программы «Ты не поверишь!», что Васильева придерживается устава монастыря, в связи с чем ее жизнь скрыта от глаз общественности.
«Живет одна, полностью по уставу монастыря, есть своя келья. Она полностью в послушании игумении. Конечно, она не может ничего сделать без благословения. Ни принять гостей, ни выйти», — объяснила она.
В последний раз Екатерину Васильеву видели на похоронах актрисы Евгении Добровольской в январе 2025 года. Васильева была духовным наставником Евгении и последние годы ее жизни постоянно была с ней на связи, поддерживая в тяжелые минуты.