В Перми с 1 сентября откроется новый корпус Лицея НИУ ВШЭ

Общее число учащихся увеличится с нынешних 225 до 400 человек.

Источник: Комсомольская правда

С начала учебного года ученики Лицея НИУ ВШЭ — Пермь начнут занятия в новом здании по адресу: улица Техническая, 22.

Теперь лицей сможет принимать учеников не только в 10 и 11 классы, как это было ранее, но и начинать обучение уже с 8 класса. В 2025 году планируется увеличить общее число учащихся с нынешних 225 до 400 человек.

Поступить в лицей можно через конкурсный отбор и вступительные экзамены — набор ведется в 8 и 10 классы. В учебную программу входят углубленные предметы, работа с преподавателями университета и участие в проектной деятельности. Такой подход помогает старшеклассникам заранее определиться с профессиональным направлением и успешно подготовиться к поступлению в вузы.