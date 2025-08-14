Автоледи, задавившая ребенка-инвалида, вспомнила о библейских заповедях

До последнего произвести на судей, журналистов и обычную публику хорошее впечатление пыталась Наталья Сорокина — автомобилистка, в пьяном состоянии задавившая 9-летнего мальчика-аутиста в коттеджном поселке в Новой Москве. Однако суд вынес достаточно суровый приговор.
Как сообщал в свое время «МК», трагедия произошла 14 декабря прошлого года в поселении Сосенское. Пьяная автоледи неслась, не разбирая дороги, на своем «Порше Кайен» и на заснеженной улочке поселка снесла женщину и ребенка. Няня выгуливала своего подопечного, мальчика-инвалида (он ехал на снегокате). Оба получили травмы, юный пешеход позднее скончался в больнице. Нарушительница — Наталья Сорокина — даже не остановилась. Позже она утверждала, что думала, будто сбила фонари, и лишь позднее узнала страшные новости из Интернета.
В течение процесса Сорокина как могла пыталась обелить себя, делала упор на тяжелую судьбу и утверждала, что люди судят ее по короткому видео с камер, а публикации в СМИ выставляли ее только с негативной стороны. Из СИЗО она написала письма с извинениями и предложениями компенсации родителям мальчика и няне. «Я прошу прощения ежедневно, ежечасно — за то, что нарушила заповедь “не убий”. Я познала весь свой грех, оплакала весь свой грех. Уповаю на милосердие и милость», — добавила Сорокина.
Адвокат женщины просил отсрочить наказание до достижения ее детьми 14-летнего возраста. Также он грустно заметил, что «никто не может никого воскрешать. Только Христос воскресил Лазаря».
В итоге Щербинский суд столицы приговорил автовладелицу к 7,5 года лишения свободы (прокурор просил на год больше). После отбытия наказания она еще 34 месяца не сможет садиться за руль. Кстати, «Порше», ставший орудием преступления, конфискован в доход государства.