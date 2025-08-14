Автоледи, задавившая ребенка-инвалида, вспомнила о библейских заповедях

В течение процесса Сорокина как могла пыталась обелить себя, делала упор на тяжелую судьбу и утверждала, что люди судят ее по короткому видео с камер, а публикации в СМИ выставляли ее только с негативной стороны. Из СИЗО она написала письма с извинениями и предложениями компенсации родителям мальчика и няне. «Я прошу прощения ежедневно, ежечасно — за то, что нарушила заповедь “не убий”. Я познала весь свой грех, оплакала весь свой грех. Уповаю на милосердие и милость», — добавила Сорокина.