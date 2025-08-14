Игорь Наджиев вспомнил, что сказала Пугачева о Паулсе и Легкоступовой

Певца Игоря Наджиева прекрасно знают благодаря хитам «Ну, целуй!», «Свадебные свечи», «Капкан», «Надейся на Бога!», «Потерянная страна», «Что я без тебя?», «Ангел-хранитель», «Наша честь» на стихи Леонида Дербенёва.
В 2023 году Наджиев стал участником и финалистом четвертого сезона музыкального шоу «Суперстар! Возвращение».
В интервью сайту aif.ru Игорь Наджиев вспомнил о своем друге, певице Валентине Легкоступовой, которая ушла из жизни 14 августа 2020 года. В частности, он рассказал, почему Валентине преградила дорогу народная артистка СССР Алла Пугачева, и что Алла Борисовна сказала о Легкоступовой эстонскому ведущему Урмасу Отту в его программе «Телевизионное знакомство».
«Помните, в беседе с Урмасом Оттом Алла Борисовна якобы забыла фамилию Легкоступовой? Алла Борисовна, это такая фальшивая игра… Мимоходом так сказала: “Сейчас всякие певицы появляются, я даже сейчас не вспомню имен”, — рассказывает сайту aif.ru Игорь Наджиев. — Ведущий переспросил: “Кроме вас, какие еще певицы?” — “Ой, ну вот эта “Ягода малина”, вот она. Как там ее фамилия… А, Легкоступова”. Вот так, на минуточку задуматься — ты, всеми любимая, признанная, одна из главных певиц страны, что тебе сделала плохого эта молодая девочка?».
На вопрос, какая кошка пробежала между Легкоступовой и Пугачевой, Наджиев ответил, что «там история давняя».
«Песни “Двое” и “В белых клавишах берез”, которые были написаны Раймондом Паулсом для Аллы Борисовны, оказались спетыми в первую очередь Валентиной Легкоступовой, — рассказал aif.ru Наджиев. — И Валя очень достойно эти песни исполнила на творческом вечере Раймонда Паулса в Москве в концертном зале “Россия”. Это был 1987 год. На вечере, где она впервые вышла после как раз выступления своего успешного на “Юрмале”, и исполнила эти песни. Песни он отдал Вале, потому что Алла Борисовна очень любила, так скажем мягко, поиздеваться над авторами, с которыми сотрудничала. Об этом многое уже известно, и Илья Резник, и Раймонд Паулс уже открыто вспоминают об этом. И Лайма Вайкуле появилась потому, что у них был скандал с Аллой Борисовной. Паулс и Резник решили сделать новую исполнительницу в противовес: “Хорошо, мы устроим тебе, дорогая. Создадим новую певицу”. Ну вот такой человек Алла Борисовна».
Напомним, 30 июня 1986 года Валентина Легкоступова получила вторую премию 1-го Всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей советской эстрадной песни в городе Юрмале Латвийской ССР, где выступила с песнями «Берег счастья» (авторы — В. Данилин, С. Сон — И. Резник) и «Я всё равно надеюсь» (авторы — Маргарита Пушкина — Крис Кельми). В том же году она начала сотрудничать с композитором Раймондом Паулсом, спев песни «Двое», «В белых клавишах берёз» и другие.
Напомним, Урмас Отт начал свою карьеру в 1980-е годы на Эстонском телевидении в качестве диктора новостной программы «Актуальная камера». В 1981—1983 годы параллельно с дикторской работой был ведущим популярной музыкальной передачи «Эстраади тяхестик» (в переводе с эстонского — «Азбука эстрады»).
Прославился в конце 1980-х годов в эпоху Перестройки, работая ведущим популярной программы «Телевизионное знакомство», выходившей с 1986 по 1993 годы и транслировавшейся как по Эстонскому телевидению, так и по Центральному телевидению СССР, затем Первому каналу Останкино. В рамках этой программы прошли беседы с Людмилой Гурченко, Ильей Глазуновым, Иосифом Кобзоном, Раймондом Паулсом, Иннокентием Смоктуновским, Михаилом Горбачёвым и Никитой Михалковым и с другими знаменитостями.
В 1987 году героиней программы популярной программы «Телевизионное знакомство» Урмаса Отта стала народная артистка СССР Алла Пугачева.
На вопрос Урмаса Отта о том, почему сейчас она не поет песни Раймонда Паулса, Пугачева ответила: «Когда я пою одного композитора, я должна дышать его воздухом и принимать участие в создании песни. А Раймонд стал приносить мне песни достаточно готовые. Когда я говорила, что меня что-то не устраивает, он со свойственным ему юмором говорил: “Устроит кого-нибудь другого”. Это не значит, что мы должны обижаться друг на друга. И это одна из причин. Потому что я не могу петь то, в чем я не участвовала с самого начала. Те песни, которые я у него исполнила — они же давно написаны. На латышском. “Маэстро”, “Старинные часы”, “Миллион алых роз”. Это песни давнишние. Просто они приобрели в моем исполнении и с новыми стихами Резника и Андрея Вознесенского новую жизнь».
Напомним, Урмас Отт скончался в возрасте 53 лет 17 октября 2008 года. В последние два года жизни он страдал лейкемией, но вплоть до операции не прекращал работать. Болезнь от всех скрывал. Только директор программы «Телевизионное знакомство» Вольдемар Линдстрем, ставший Урмасу другом, приезжал навестить его в клинике.
С 2007 года по июнь 2008 года вёл передачу «В рамках приличия» на русскоязычном канале Эстонского радио «Радио 4». В своей передаче Отт, как и раньше, беседовал со знаменитостями, задавая им вопросы о карьере и личной жизни. Среди участников радиопередачи были Анастасия Волочкова, Диана Гурцкая, Сергей Юрский, Алиса Фрейндлих и Раймонд Паулс.
Урмас Отт умер от инфаркта миокарда в клинике Тартуского университета через неделю после операции по пересадке костного мозга. Согласно завещанию, его тело было кремировано, прах развеян над Балтийским морем.