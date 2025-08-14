Игорь Наджиев вспомнил, что сказала Пугачева о Паулсе и Легкоступовой

На вопрос Урмаса Отта о том, почему сейчас она не поет песни Раймонда Паулса, Пугачева ответила: «Когда я пою одного композитора, я должна дышать его воздухом и принимать участие в создании песни. А Раймонд стал приносить мне песни достаточно готовые. Когда я говорила, что меня что-то не устраивает, он со свойственным ему юмором говорил: “Устроит кого-нибудь другого”. Это не значит, что мы должны обижаться друг на друга. И это одна из причин. Потому что я не могу петь то, в чем я не участвовала с самого начала. Те песни, которые я у него исполнила — они же давно написаны. На латышском. “Маэстро”, “Старинные часы”, “Миллион алых роз”. Это песни давнишние. Просто они приобрели в моем исполнении и с новыми стихами Резника и Андрея Вознесенского новую жизнь».