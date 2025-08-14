Житель Танзании восемь лет прожил с ножом в груди

Житель Танзании на протяжении восьми лет жил с ножом внутри грудной клетки. О необычной истории сообщило издание The Sun.
Изначально африканец пожаловался врачам Национальной больницы Мухимбили на гнойные выделения из-под правого соска. При этом у пациента не было никаких болей в грудной клетке, затрудненного дыхания, кашля и температуры. Врачей также озадачило и то, что его жизненные показатели всегда оставались в пределах нормы.
Позже мужчина вспомнил о «жестокой ссоре» восьмилетней давности. В тот день ему нанесли многочисленные ранения лица, спины, груди и живота, после чего ему оказали медицинскую помощь.
На рентгене выяснилось, что после того случая в его грудной клетке остался длинный нож. По словам врачей, лезвие чудом не задело сердце, легкие и крупные кровеносные сосуды. Медики утверждают, что любое малейшее смещение инородного предмета могло привести к смерти мужчины.
После сложной операции специалистам удалось достать нож и удалить скопившийся гной, которые образовался из-за некроза тканей. Спустя сутки в реанимационном отделении и 10 дней в общей палате под присмотром врачей африканец восстановился без осложнений. Медики отметили, что подобные случаи крайне редки, и назвали его примером «удивительной выносливости человеческого организма», говорится в публикации.
До этого в Иркутске двухлетняя девочка была экстренно прооперирована после того, как проглотила 29 магнитных шариков. Об этом сообщили в пресс-службе городской детской больницы.