Житель Танзании восемь лет прожил с ножом в груди

Изначально африканец пожаловался врачам Национальной больницы Мухимбили на гнойные выделения из-под правого соска. При этом у пациента не было никаких болей в грудной клетке, затрудненного дыхания, кашля и температуры. Врачей также озадачило и то, что его жизненные показатели всегда оставались в пределах нормы.