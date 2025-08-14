Выявлен индивидуальный характер воспаления при старении организма

«Даже близнецы стареют по-разному, что подчеркивает необходимость персонализированного подхода к изучению старения. Мы полагаем, что в будущем появится возможность создавать индивидуальные “паспорта старения”, которые будут учитывать воспалительные маркеры, эпигенетические часы и другие показатели», — сказал директор Института долголетия центра, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.