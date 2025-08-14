Ричмонд
Выявлен индивидуальный характер воспаления при старении организма

Речь идет о феномене инфламмейджинга — хроническом слабовыраженном воспалении, признанном одним из основных факторов риска возрастных заболеваний.

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Ученые установили, что воспаление, сопровождающее старение организма, протекает у каждого человека по-разному и определяется сочетанием генетических, экологических, социально-экономических и личностных факторов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б. В. Петровского».

«Даже близнецы стареют по-разному, что подчеркивает необходимость персонализированного подхода к изучению старения. Мы полагаем, что в будущем появится возможность создавать индивидуальные “паспорта старения”, которые будут учитывать воспалительные маркеры, эпигенетические часы и другие показатели», — сказал директор Института долголетия центра, член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

Речь идет о феномене инфламмейджинга — хроническом слабовыраженном воспалении, признанном одним из основных факторов риска возрастных заболеваний. Для количественной оценки этого процесса разработаны «часы воспаления», позволяющие измерять воспалительный биологический возраст и прогнозировать риски возраст-ассоциированных патологий.

Среди стратегий замедления воспалительных процессов ученые называют средиземноморскую диету, регулярные физические нагрузки, полноценный сон и применение геропротекторов, включая сенолитики. Эффективность этих мер зависит от индивидуальных особенностей организма.

РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского проводит исследования в области превентивной и регенеративной медицины, технологий здорового долголетия и профилактики возрастных заболеваний, в том числе совместно с профессором Клаудио Франчески.