Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону 20 зданий пострадали в результате атаки украинских БПЛА

В настоящее время принято 175 заявлений от жителей поврежденных домов.

Источник: Аргументы и факты

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь выступил с заявлением, что в результате атаки украинских БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 20 зданий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Осмотрел место атаки БПЛА в Ростове. Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили. Оперативно работает комиссия, устанавливаем причиненный ущерб», — следует из его публикации.

Как отметил Юрий Слюсарь, в настоящее время принято 175 заявлений от жителей поврежденных домов. Врио губернатора заверил, что власти делают все возможно, «чтобы быстро помочь людям».

Напомним, в Ростове-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после утренних ударов украинских дронов, в результате которых пострадали минимум 13 человек.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше