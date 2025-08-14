В Ростове-на-Дону 20 зданий пострадали в результате атаки украинских БПЛА

Врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь выступил с заявлением, что в результате атаки украинских БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 20 зданий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Осмотрел место атаки БПЛА в Ростове. Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили. Оперативно работает комиссия, устанавливаем причиненный ущерб», — следует из его публикации.
Как отметил Юрий Слюсарь, в настоящее время принято 175 заявлений от жителей поврежденных домов. Врио губернатора заверил, что власти делают все возможно, «чтобы быстро помочь людям».
Напомним, в Ростове-на-Дону ввели локальный режим чрезвычайной ситуации после утренних ударов украинских дронов, в результате которых пострадали минимум 13 человек.