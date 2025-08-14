Как изменится расчет средней зарплаты в России с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила расчета средней зарплаты, утвержденные правительством и действующие до сентября 2031 года.
С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу новый порядок определения средней заработной платы, который содержит ряд преимуществ для работников. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам парламентария, в расчет будут включаться не только премии, но и другие денежные поощрения сотрудников. Подробнее в материале URA.RU.
Какие изменения ждут работников с 1 сентября 2025.
Ключевое изменение, которое вступит в силу осенью — включение в расчет среднего заработка не только премиальных выплат, но и всех денежных поощрений работника. Это очевидный плюс для сотрудников, отметил Ярослав Нилов. Работодатели больше не смогут исключать из расчета дополнительные выплаты, что позволит увеличить базу для определения отпускных, больничных и других компенсаций.
Также вводится новое правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия. Теперь его будут определять путем умножения среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце. Это позволит сделать выплаты более справедливыми и предсказуемыми.
Для сотрудников с суммированным учетом рабочего времени (например, работающих посменно) средний заработок для выходного пособия будут вычислять иначе — путем умножения среднего часового заработка на среднее число рабочих часов в месяце за год. Такой подход обеспечит более точный расчет для работников с нестандартным графиком.
Что останется без изменений в новых правилах.
Несмотря на нововведения, ряд положений сохранится в прежнем виде. Как пояснил Ярослав Нилов, для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и компенсации за неиспользованные отпуска расчет останется прежним. Средний заработок в этих случаях будет исчисляться делением суммы фактически начисленной за расчетный период зарплаты на 12 и на среднемесячное число календарных дней — 29,3.
Это привычная формула, которая уже хорошо знакома и бухгалтерам, и самим работникам. Сохранение данного порядка обеспечит преемственность и позволит избежать путаницы при начислении отпускных выплат.
Почему потребовалось менять порядок расчета средней зарплаты.
Предыдущая редакция положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы действовала с 2007 года — почти 18 лет. За это время трудовые отношения и формы оплаты труда претерпели значительные изменения. Появились новые виды поощрений, изменились подходы к организации рабочего времени, возникла необходимость в более гибком регулировании.
Одним из главных преимуществ нового постановления Ярослав Нилов считает актуализацию нормативно-правовой базы. По его словам, все действовавшие ранее в этой сфере акты утрачивают силу. «Все освежили, все обновили, все что было раньше — все это уже ушло в прошлое. Все теперь осовремененное, актуализированное и вновь работающее», — отметил парламентарий.
Такая «перезагрузка» системы расчета средней заработной платы позволит устранить накопившиеся противоречия в нормативных актах и создать единую, логичную методику определения выплат.
Сколько будут действовать новые правила.
Новые правила, утвержденные правительством России, вступят в силу 1 сентября 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. Таким образом, срок их применения составит ровно шесть лет. Это значительно более короткий период по сравнению с предыдущим положением, что отражает понимание властями быстрого темпа изменений в сфере трудовых отношений.
Установление конкретного срока действия правил позволит своевременно адаптировать систему расчета средней заработной платы к меняющимся экономическим условиям и особенностям рынка труда.
Какая ситуация с зарплатами в России сейчас.
Обновление порядка расчета средней заработной платы происходит на фоне продолжающегося роста доходов россиян. В апреле 2025 года средняя зарплата в России до вычета налогов составила 99,4 тысячи рублей, вплотную приблизившись к психологически важной отметке в 100 тысяч рублей, об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.
Доля россиян, получающих заработную плату выше 100 тысяч рублей, достигла более 31% от всех работников. Это свидетельствует о постепенном росте благосостояния населения, хотя распределение доходов по регионам остается неравномерным.
Новый порядок расчета средней заработной платы призван сделать систему оплаты труда более справедливой и прозрачной, что особенно важно в условиях растущих доходов населения и усложнения структуры вознаграждения работников.