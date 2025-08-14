Как изменится расчет средней зарплаты в России с 1 сентября 2025 года

С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу новый порядок определения средней заработной платы, который содержит ряд преимуществ для работников. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам парламентария, в расчет будут включаться не только премии, но и другие денежные поощрения сотрудников. Подробнее в материале URA.RU.