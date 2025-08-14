Наджиев обратился к Пугачевой из-за ее поступка в отношении Легкоступовой

Певца Игоря Наджиева прекрасно знают благодаря хитам «Ну, целуй!», «Свадебные свечи», «Капкан», «Надейся на Бога!», «Потерянная страна», «Что я без тебя?», «Ангел-хранитель», «Наша честь» на стихи Леонида Дербенёва. В 2023 году Наджиев стал участником и финалистом четвертого сезона музыкального шоу «Суперстар! Возвращение».
В интервью сайту aif.ru Игорь Наджиев вспомнил о Валентине Легкоступовой, с которой он дружил и которая трагически ушла из жизни пять лет назад. В частности, он рассказал, каким образом народная артистка СССР Алла Пугачева препятствовала успеху молодой Валентины Легкоступовой.
На вопрос, почему Легкоступова, обладая таким прекрасным голосом, приятной внешностью и обаянием, так и не стала на нашей эстраде звездой первого эшелона, Наджиев ответил, что «Алла Борисовна перекрыла воздух этой талантливой девочке».
«По карьере Вали Легкоступовой прошлась катком наша драгоценная Алла Борисовна. Всё это Валя мне рассказала при жизни, — сказал порталу aif.ru Игорь Наджиев. — Еще в 2020 году меня журналист Вадим Манукян, мой друг, спросил в интервью: “Игорь, вот Валя Легкоступова ушла, Царствие ей небесное. Она унесла с собой в могилу очень многое, что знал только ты. Она мне сама рассказывала, что только с Игорем Наджиевым была предельно откровенна. Может, наступило время уже рассказать всё? Чтобы потом не додумывали другие люди, когда тебя не станет, что там было в твоей жизни?”.
Я ответил: «Наверное, Вадим, да». И дал ему большое интервью. Потом это интервью пытались зачистить в интернете определенные заинтересованные люди. Но я его разместил у себя, на своих ресурсах, кто захочет — прочтет. В том интервью — напомню, это 2020 год, Алла Борисовна была еще здесь, — я пожелал уже тогда ей здоровья и покаяния. Что произошло дальше, мы все видим".
На уточняющий вопрос, за что, по его мнению, должна покаяться народная артистка СССР Алла Пугачева, Наджиев ответил: «За то, скольким людям она перекрыла воздух на нашей эстраде».
«С Легкоступовой была вообще чудовищная история, — говорит aif.ru Игорь Наджиев. — Валя мне рассказывала, что приехали бандиты на ее концерт, и, посмотрев выступление, пришли к ней за кулисы. И сказали: “Ну ты понимаешь, кто нас прислал? Она не права, мы ей скажем об этом. Ты не фанерщица, ты честно работаешь, ты отдаешь себя зрителю, люди тебя принимают. Пугачева не права”.
Они не стали с ней разбираться, потому что Валя была душа, она себя отдавала залу, и это не оставляло равнодушным. Когда я об этой истории попытался рассказать на одном из федеральных каналов, на Дальний Восток это прошло, а на Центральной части это было уже вырезано — всё это было как раз после смерти Вали. Вот насколько эту историю пытались замять!
Когда мне говорят фанаты Пугачевой: «Это все выдумки», мне им в ответ хочется сказать: «Но есть интервью в программе “Наедине со всеми”, где Валя сама говорит: “Меня скосила наша главная мега-звезда”. Она же сама сказала об этом! Для людей понимающих вопросов нет, о ком она говорит. Мы когда с Валечкой потом встретились, я ей сказал: “Валь, какая ты мудрая”. — “Игорь, я просто уже усталая. Ну как еще объяснять, почему я исчезла с эстрады? Люди если не хотят знать правды — ну хорошо. Пусть продолжают говорить, что Легкоступова решила стать матерью, поэтому ушла со сцены в декрет. Да-да”.
Люди, которые работали с Аллой Борисовной — я не буду называть имена этих людей — потом мне сказали: «Игорь, мы все знаем об этой истории, удивительно, как Валя жива осталась после всего этого».
Да, вот такое не сказочное королевство эстрада российская, далеко не сказочное… Алла Борисовна, что вам сделала эта девочка?".
На вопрос, какая кошка пробежала между Легкоступова Пугачевой, Наджиев ответил, что «там была история давняя».
«Песни “Двое” и “В белых клавишах берез”, которые были написаны Раймондом Паулсом для Аллы Борисовны, композитор после конфликта в Пугачевой отдал Валентиной Легкоступовой, — рассказал aif.ru Наджиев. — И Валя очень достойно эти песни исполнила на творческом вечере Раймонда Паулса в Москве в концертном зале “Россия”. Это был 1987 год. На вечере, где она впервые вышла после как раз выступления своего успешного на “Юрмале”, и исполнила эти песни. Песни он отдал Вале, потому что Алла Борисовна очень любила, так скажем мягко, поиздеваться над авторами, с которыми сотрудничала. Об этом многое уже известно, и Илья Резник, и Раймонд Паулс уже открыто вспоминают об этом. И Лайма Вайкуле появилась потому, что у них был скандал с Аллой Борисовной. Паулс и Резник решили сделать новую исполнительницу в противовес: “Хорошо, мы устроим тебе, дорогая. Создадим новую певицу”. Ну вот такой человек Алла Борисовна».
Напомним, 6 августа 2020 года Валентина Легкоступова была госпитализирована из своей квартиры в Москве с тяжёлой черепно-мозговой травмой, в больнице певица находилась в коматозном состоянии. По факту получения травм проводил проверку Следственный комитет.
Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет в Москве. Причина смерти — полиорганная недостаточность. Прощание прошло 20 августа на Троекуровском кладбище. Тело было кремировано. Часть праха, согласно воле Легкоступовой, развеяна над Чёрным морем, другая часть захоронена на Троекуровском кладбище (уч. № 19) 30 декабря 2020 года, в 55-й день рождения певицы.