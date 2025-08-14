Наджиев обратился к Пугачевой из-за ее поступка в отношении Легкоступовой

«Песни “Двое” и “В белых клавишах берез”, которые были написаны Раймондом Паулсом для Аллы Борисовны, композитор после конфликта в Пугачевой отдал Валентиной Легкоступовой, — рассказал aif.ru Наджиев. — И Валя очень достойно эти песни исполнила на творческом вечере Раймонда Паулса в Москве в концертном зале “Россия”. Это был 1987 год. На вечере, где она впервые вышла после как раз выступления своего успешного на “Юрмале”, и исполнила эти песни. Песни он отдал Вале, потому что Алла Борисовна очень любила, так скажем мягко, поиздеваться над авторами, с которыми сотрудничала. Об этом многое уже известно, и Илья Резник, и Раймонд Паулс уже открыто вспоминают об этом. И Лайма Вайкуле появилась потому, что у них был скандал с Аллой Борисовной. Паулс и Резник решили сделать новую исполнительницу в противовес: “Хорошо, мы устроим тебе, дорогая. Создадим новую певицу”. Ну вот такой человек Алла Борисовна».