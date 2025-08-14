«Время сильных»: ветераны СВО на протезах поднялись на Эльбрус

— Мне было все-таки полегче, чем остальным ребятам. У меня уже была горная подготовка. Я же служил в спецназе. Во время восхождения на Эльбрус мы встречали другие группы. Я даже пытался одного из участников другой группы поддержать. Но он, как мне показалось, не понял, что я от него хочу. Шел, задыхался, ему было уже не до чего, не до кого.