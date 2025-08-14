Ричмонд
«Время сильных»: ветераны СВО на протезах поднялись на Эльбрус

5642 метра, облака под ногами, заснеженное плато, свист ветра… Они стояли на вершине Эльбруса, обнявшись.

5642 метра, облака под ногами, заснеженное плато, свист ветра… Они стояли на вершине Эльбруса, обнявшись. Больше чем команда — штурмовой отряд. У каждого из этих шести человек за плечами — боевой опыт, на ногах — протезы. Ветераны СВО шли на вершину, как в бой, плечом к плечу. Преодолевая боль, считая шаги, держа темп. Стали почти родными, разделив долгие дни подготовки и восход солнца на вершине. О себе и своем историческом восхождении, которое они совершили в июле, участники проекта «Время сильных» рассказали «МК».

«Все возможно!».

Как говорит участник проекта, опытный разведчик Артем Тумак, все преграды — только в голове.

— Значительную часть жизни я провел в Казахстане, в Талдыкоргане, — рассказывает Артем. — В 2019 году получил российское гражданство. Переехав в Новосибирск, работал оператором на станках с ЧПУ. Когда началась специальная военная операция, не мог остаться в стороне. Пошел добровольцем на СВО. Я серьезно занимался рукопашным боем. Попал в легендарную 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, которая одна из первых в начале СВО заходила в Гостомель, аэропорт под Киевом.

Артем Тумак прошел почти всю линию фронта: воевал на Херсонском, Луганском, Донецком направлениях. Их разведбатальон всегда был на острие атаки.

— На Сватовском направлении мы одними из первых придумали закреплять на квадроциклах гранатометы АГС. Вели на ходу заградительный огонь по посадкам, где засел противник. Когда «вагнеровцы» передавали Бахмут, Клещеевку, мы в срочном порядке заходили на обычных «буханках», когда еще тяжелая техника не подтянулась. Просто у нас был очень хороший командир разведбата, Герой России с позывным «Лесник».

Артем Тумак был награжден медалью Жукова, орденом Мужества.

— Ранение получил под Крынками, когда вернулся на Херсонское направление. Основной моей работы тогда не было, я занимался техническими средствами разведки. На квадроцикле завозил продукты питания, боеприпасы, вывозил «двухсотых» — погибших. Так получилось, что мне уже прислали водителя, и мы задним колесом наехали на мину. Получил минно-взрывную травму, мне оторвало левую ногу, была перебита правая рука, поврежден кишечник.

Артема перевязали и эвакуировали ребята-штурмовики. Как говорит наш собеседник, они для него всегда будут героями.

— Потом был госпиталь в Севастополе, в Санкт-Петербурге. Хирурги хотели ампутировать руку, я сказал: «А как же я буду переключать скорость на машине?» Руку чудом удалось сохранить. Я долгое время был на обезболивающих, подключен к эпидуральной анестезии. В какой-то момент решил: надо перебороть себя, отказаться от обезболивающих. Два дня не спал, но сдюжил. Ко всему можно привыкнуть. Ребята с фронта скинулись, отправили мне электрическое кресло-коляску. Я ездил на нем. А когда получил протез, очень быстро пошел.

Как говорит наш собеседник, о проекте «Время сильных» он узнал от своего социального куратора Татьяны из фонда «Защитники Отечества».

— Я был только «за». Помните комедию «Операция “Ы” и другие приключения Шурика»? «Кто хочет поработать? На Песчаный карьер — два человека!» — «Я!» — «На цементный завод». — «Я!» — «Погрузка угля». — «Я»… Душа к этому проекту как-то сразу легла. Я заполнил анкету. Ждал результатов отбора после анкетирования, как, наверное, ребенок конфеты на Новый год.

Потом были комплексная диагностика и отбор по медицинским показаниям в клинике высоких технологий. Те, кто прошел многоступенчатый отбор, приступили к тренировкам. Прошли функциональную подготовку, тренировочный этап, пробные акклиматизационные выходы в горах.

Для ветеранов СВО были сделаны специальные модернизированные протезы из ультралегкого карбона. Вспененные вкладыши позволяли гасить осевые нагрузки, давление на кость.

Артему на восхождении было сложнее, чем остальным участникам. У него была самая высокая ампутация нижней трети голени.

— У меня была серьезно повреждена, сломана рука, у меня там до сих пор стоит металлическая пластина. Но, как говорится, пока десантник дышит, он непобедим. Я к восхождению морально готовился, как в спорте перед выходом на ринг. Сказать, что было легко — это будет неправдой. Было тяжело, но интересно.

Как говорит Артем, их готовили именно как команду.

— Словами это не объяснишь, командный дух надо почувствовать. Мы шли как в бой, в одном строю, каждый понимал, что не может сдать назад или кого-то обогнать. С собой у нас была теплая одежда, сладкий чай, вода, а также легкий перекус: батончики, сушеное манго, чтобы не перегружать желудок.

— На какой высоте стала чувствоваться нехватка кислорода?

— Примерно на 5000−5100 метрах уже было понимание, что нужно контролировать дыхание, когда набираешь полные легкие воздуха. Мы шли одним темпом, одним шагом. Даже обогнали две группы. Одну из них — когда из седловины поднимались к перилам. В той, другой группе были как россияне, так и иностранцы. Девушка-гид перевела мне, что сказала своим участникам-иностранцам: «Вы устаете, а люди идут на протезах, они позже вас пришли, встали и пошли». Пожала мне руку и поблагодарила за мужество и стойкость.

Как говорит Артем, они поднимались на Эльбрус с опытными гидами и командой сопровождения. Врач Александр Фокин координировал каждого участника. На привале мерил сатурацию и сердцебиение. Какой-то серьезной помощи никому из группы не потребовалось.

Группа шла, перестегивая карабины к специально протянутым страховочным веревкам — перилам.

— На перилах было сложно, но, когда ты видишь вершину, что она совсем рядом, открывается второе дыхание.

Как говорят опытные гиды, финальный рывок к вершине обычно наполнен почти механическими ощущениями: надо дышать, держать ритм, считать шаги, экономить силы, иногда — просто терпеть, сжав зубы.

— Успевали заметить красоты вокруг?

— Конечно, был замечательный рассвет, невероятные краски, круговая панорама Главного Кавказского хребта. На самом деле — «весь мир на ладони», и небо — близко-близко. Стоя на вершине, чувствовал, что многое могу, что это не предел. Развернул флаг десантуры, посвятил подъем на Эльбрус тем ребятам, которых, к сожалению, уже нет с нами.

Как говорит Артем, для него самым сложным участком оказался спуск по «косой полке», с высоты 5350 до 5100 метров. Основная нагрузка ложилась как раз на ногу с протезом. На этом крутом спуске из-за твердого наста или льда часто бывали срывы. Можно было покатиться по склону и через несколько сот метров оказаться в зоне трещин, которую гиды называют «трупосборником».

— Но мы все дошли, справились на «пятерочку». Я в этом проекте участвовал больше не для себя, чтобы самоутвердиться. А чтобы показать ребятам, которые оказались в таком же положении, как и я, что ампутация не приговор. Что все возможно. Надо верить в себя, в свои силы, жить дальше и двигаться вперед. Ведь есть семья, есть друзья, есть те, кто верит в тебя и всячески помогает.

Кстати, Артем со своей будущей женой познакомился, когда после ампутации лежал в госпитале, восстанавливался.

— Как только я вышел на связь, мне позвонил командир нашего подразделения, спросил, как дела? И сказал, что ко мне приедет его сестренка, привезет супчик. Приехала красивая, стройная девушка. Стала навещать меня, возить мне супчики, ухаживать за мной. Теперь мы живем вместе, она — моя жена.

Как говорит Артем, у него много планов. Он собирается заниматься с молодыми ребятами, считает, что прививать патриотизм нужно через спорт.

— О чем мечтаете?

— Мечтаю собраться со своими ребятами-десантниками, когда закончится специальная военная операция. Они меня все время поддерживают, пишут: «Ты красавчик. Найман, тебя не остановить». «Найман» — это мой позывной.

«Был спортивный азарт, кураж от победы».

В группе из шестерых ветеранов, которая впервые в мировой истории взошла на протезах на Эльбрус, был и 23-летний штурмовик Денис Шейн-Митрофанов.

Он родом из Приозерска Ленинградской области. Много лет занимается стрельбой из лука. Срочную службу проходил в спецназе специального моторизованного Измайловского полка Росгвардии в Санкт-Петербурге.

— В зону проведения спецоперации попал в сентябре 2022-го после объявления частичной мобилизации. Мне тогда только исполнилось 20 лет. Мне объяснили, что призвали меня как медперсонал. У меня была медицинская подготовка. Во время «срочной» службы я был санитаром роты. Но потом все пошло наперекосяк. Сначала меня определили в роту разведки, а по факту я был прикомандирован к 138-й мотострелковой бригаде. Там никто уже не смотрел на мои документы и характеристики. Я попал в отдельный штурмовой батальон «Шторм».

Денис участвовал в боях под Лисичанском, Золоторевкой, Белогоровкой… Штурмовики были элитой, крутые спецы, бесстрашные профи. На поясе у Дениса была обвязка с молитвой, 90-м псалмом «Живый в помощи». Под шлемом прикреплен запасной патрон, чтобы не попасть живым в плен. Через полгода под Красным Лиманом, в ходе подготовки наступления на Гриневку, он получил тяжелое ранение.

— После артподготовки была поставлена задача подняться на возвышенность, занять укрепрайон и передать его пехоте. Холм оказался хорошо укреплен. Завязался стрелковый бой. Когда решили отступить, попали на минное поле. Подорвался мой товарищ-сапер. Пытаясь вытащить его с поля боя, я сам наступил на мину.

Как рассказывает Денис, сапер, к которому он шел, быстро сориентировался, вколол ему анальгетик. Они в «три неполных руки» перевязали Дениса.

— Потом нас подхватили другие саперы. Во время эвакуации я оставался в сознании, хотя молился, чтобы отключиться. В госпитале в Валуйках попросил спасти, «собрать» мне правую ногу. Хирург, показав мне рентгеновский снимок, сказал: «Что тут собирать?» А там действительно собирать было нечего, внутри вообще не осталось костей. Меня положили на операционный стол, дали наркоз, проснулся я уже без правой ноги. На плече был гипс. В ходе перестрелки мне в плечо прилетела пуля, было сломано предплечье, но в азарте боя я этого не заметил.

Денис делится, что первые три дня в госпитале он не мог отойти от шока.

— Мне кололи успокоительные, но мне не спалось. Я человек активный, просто не представлял себя прикованным к коляске. Меня охватила апатия. К счастью, я попал в хороший госпиталь, где меня быстро привели в чувство. Я начал заниматься в тренажерном зале. Ближе к лету мне сделали протез. И я начал ходить. Сначала получалось нескладно, но вскоре я уже вальсировал с одной из медсестер.

Приспособившись к протезу, Денис начал бегать. Возобновил тренировки, продолжил заниматься стрельбой из лука. Стал пробовать что-то новое: яхтенный, конный спорт, ходить в походы. Узнав о проекте «Время сильных», решил принять в нем участие, испытать себя.

— Мне, если честно, сложнее всего было во время майских акклиматизационных выходов. Горная болезнь меня из всей группы «полюбила» больше всего. Потом последовал еще один этап подготовки. С каждым из нас работали как врач команды, так и протезист. И само восхождение на вершину в июле мне далось уже довольно легко, за исключением двух моментов.

Как говорит Денис, непросто было подниматься зигзагами с седловины в очень крутую гору. И сложными были последние 250 метров на спуске.

— Из-за того, что вспотела нога, у меня начал спадать протез. Возможности его как-то подкрутить не было. Шел, стиснув зубы, превозмогая боль. Но сам протез выдержал, он очень надежный, к нему нет никаких нареканий.

Как признается наш собеседник, стоя на вершине Эльбруса:

— Не было ни единой мысли в голове, никаких ощущений. Это длилось минуты две. А потом как прорвало. Я растрогался, расчувствовался. Произнес очень эмоциональную речь на камеру. Был спортивный азарт, кураж от победы, что цель достигнута.

Как говорит наш собеседник, ему очень понравился рассвет в горах.

— На высоте хорошо видно, как горизонт уходит вниз: Земля-то круглая. И буквально из-под земли, под углом встает солнце. Это очень красиво.

— Кому первому позвонили, когда спустились в лагерь?

— Никому. Я так обрадовался, что у меня ничего уже не болит. Выпил таблетку, так как у меня немножко разболелась голова, и лег спать. Даже на обед не пошел. Много сил было отдано горе.

— Что дало вам восхождение на Эльбрус?

— Я понял, что протез у меня крепкий, и сам я парень выносливый. Я надеюсь, что парни с ампутациями в госпиталях увидят нас и поймут, что можно вернуться к активной, полноценной жизни и многого достичь. Хочется верить, что мы достучались до их сердец и умов.

Денис учится в Технологическом институте Балтийского государственного технического университета, получает специальность «издательское дело». И работает в «Яндексе», занимается разработкой нейросетей.

— И, конечно, мне бы хотелось с нашей командой сходить куда-нибудь еще. Ребята все — как на подбор. Всегда готовы были подставить плечо. Мы были одной командой, и победа была общей.

«Понял, что могу подняться и выше».

Еще один из шестерки героев — разведчик-радиотелеграфист из группы спецназначения Руслан Авзалов.

— Я родился в Узбекистане, в Фергане, — делится Руслан. — В 2001 году, когда мне было 5 лет, наша семья переехала в Оренбургскую область. Россия — моя родина. Я считаю себя русским, хоть и являюсь по национальности татарином.

Руслан окончил Саратовский госуниверситет по специальности «государственное муниципальное управление и образование». Срочную службу проходил в Новосибирске, в Елани, потом был переведен в Москву. Служил в элитном 45-м полку специального назначения ВДВ. В том числе 6 лет по контракту.

— Вернувшись на гражданку, работал в банке аналитиком. Когда была объявлена частичная мобилизация, в банк стали приходить мобилизованные ребята, чтобы оформить кредитные каникулы. Я плотно с ними контактировал. И как-то само собой получилось, что принял решение добровольцем отправиться на СВО. Вернулся в ту часть, где раньше служил.

Спецназ в составе разведки ВДВ — это элита из элит. Их называют «глазами и ушами» наших войск. Разведгруппы, отправляясь на задание, разбирают все варианты захода и отхода. Скрытно продвигаясь, добывают ценную информацию о противнике, дают корректировку артиллерии. Нередко действуют в тылу врага. И в любых ситуациях своих не бросают.

Когда Руслана ранило при выполнении боевой задачи, его вытаскивали всей частью. Через пять минут за ним уже ехала машина. Через десять минут он был уже в машине.

— Я получил тяжелое минно-взрывное ранение. Но у меня не было отчаяния, даже когда хирург сказал, что левую ногу придется отрезать, я сказал: «Режьте». Еще находясь в госпитале, начал тренироваться. Принял участие в соревнованиях по пауэрлифтингу (силовое троеборье, где атлеты приседают со штангой, выполняют жим лежа и становую тягу. — Авт.). Получил звание мастера спорта.

О проекте «Время сильных» Руслан узнал во время чемпионата России по параолимпийскому пауэрлифтингу.

— Мне позвонил мой социальный куратор, спросил: «Ты в деле?» Я человек азартный, сразу согласился принять участие в отборочном этапе.

Руслан отмечает, насколько серьезно их готовили к восхождению. Программа включала гипоксические тренировки в специальной камере, когда каждый из участников получал воздушную смесь то с пониженным, то с повышенным уровнем кислорода. А также крио- и озонотерапию.

— Мне было все-таки полегче, чем остальным ребятам. У меня уже была горная подготовка. Я же служил в спецназе. Во время восхождения на Эльбрус мы встречали другие группы. Я даже пытался одного из участников другой группы поддержать. Но он, как мне показалось, не понял, что я от него хочу. Шел, задыхался, ему было уже не до чего, не до кого.

— Вам удавалось на скользких склонах держать равновесие на протезах?

— Да, главное пошире ставить ноги.

Руслан признается, что, стоя на вершине, он испытывал гордость и за себя, и за ребят из группы. Понял, что нет предела совершенству. Что он может подняться и выше. Стоя на пике, поблагодарил свою жену Яну за поддержку и признался ей в любви.

Как говорит Руслан, он уверен, что это не последняя его вершина. Теперь его мечта — высочайшая вершина Земли — Эверест. Также он увлекся бегом и планирует в ближайшее время пробежать полумарафон.

Участвуя в соревнованиях, Руслан Авзалов к своим боевым наградам — ордену Мужества и медали «За отвагу» — прибавляет спортивные награды.

Ребятам, которые восстанавливаются после минно-взрывной травмы, он советует помнить: инвалидность не приговор.

Также на вершину Эльбруса в составе команды поднялись связист Александр Малов, заместитель командира взвода штурмовой роты Сергей Узельман, сапер Алексей Безденежных. Все шестеро доказали, что умеют побеждать не только на фронте.